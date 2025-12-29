Hay partidos que comparan el manejo del desastre de Sumatra, ¡el secretario del gabinete Teddy revela los hechos!

Jacarta – El secretario del gabinete (Seskab), Teddy Indra Wijaya, reveló que varios partidos estaban comparando el manejo. desastre Sumatra con desastres anteriores.

Lea también: El secretario del gabinete, Teddy, dice que Prabowo envía un helicóptero privado para que Mualem lo utilice cuando ocurra un desastre



Destacó que cada gestión de desastres tiene diferentes desafíos.

«Hay varias partes, algunas partes que todavía comparan el desastre actual con desastres anteriores. Así que quiero decir esto, cada desastre tiene sus propios desafíos, tiene su propio manejo», dijo Teddy en una conferencia de prensa en la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Lea también: Afirma que la gestión de desastres en Sumatra es la más rápida, KSAD: en comparación con otros desastres





El PNM Peduli regresa a Aceh Tamiang para ayudar a los residentes a levantarse después del desastre

Teddy dijo que gobierno Queremos que cada gestión de catástrofes se lleve a cabo de forma rápida y óptima. También explicó los logros del gobierno durante un mes en el manejo de desastres por inundaciones y deslizamientos de tierra en Sumatra.

Lea también: Para acelerar la recuperación ante desastres, DMDI Indonesia envía decenas de toneladas de equipo pesado a Sumatra



«Cada gobierno en ese momento definitivamente quería la mejor y más rápida manera de recuperarse. Ahora hemos entrado un mes después del desastre, el primer mes y gracias a Dios, nuestro gobierno está aquí, en este mes hemos tenido resultados concretos», dijo Teddy.

«¿Qué es eso? Los desastres ocurren en 3 provincias, 52 distritos están afectados, 78 carreteras nacionales están rotas. De las 78 por mes, sólo 6 todavía están en proceso de conexión, 4 puntos en Aceh y en Sumatra Occidental y Sumatra Septentrional», concluyó.

Luego, Teddy también explicó que el gobierno había construido 12 puentes bailey sobre ríos anchos. El puente fue construido con la ayuda de voluntarios, residentes y personal del TNI-Polri.

«Ahora se conectan 12 puentes al mes con ríos anchos, de 50 metros o más, incluso en Biereun, hasta 180 metros. La instalación de estos puentes suele tardar más de un mes. Los funcionarios, con la ayuda de los residentes, pueden construirlos en una semana y algunos en 10 días, de acero que pesan entre 30 y 50 toneladas», dijo.

No solo eso, un mes después de abordar el desastre de Sumatra, el gobierno había comenzado a construir 1.050 unidades. residencia Mientras tanto, está previsto que esté terminado la próxima semana. Destacó que el presidente Prabowo Subianto había dado instrucciones a Danantara para que construyera 15.000 refugios para las víctimas de la zona del desastre de Sumatra.

«Esta es una de las cosas que se ha hecho. Luego, el Ministro de Vivienda, la semana pasada comenzó a construir 2.500 casas residenciales permanentes. ¿De quién vino el terreno? De las empresas estatales, de PTPN. La próxima semana se construirán alrededor de 2.500 más en las 3 provincias», dijo.