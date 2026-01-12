Teherán, LARGA VIDA – Ministro de Asuntos Exteriores Irán Abbas Araghchi afirmó que el párrafo manifestantes recibió órdenes del extranjero de disparar contra civiles Y la policia.

«Tenemos grabaciones de mensajes de voz enviados desde el exterior a terroristas [perusuh]: si hay policías, dispara a los policías. De lo contrario, ataque a los civiles», dijo Araghchi, citado por la agencia de noticias iraní SNN.

Agregó que el mensaje enfatizaba como objetivo principal aumentar el número de víctimas y el derramamiento de sangre.

Las protestas en Irán estallaron a finales de diciembre de 2025 en medio de preocupaciones sobre el aumento de la inflación debido al debilitamiento del tipo de cambio del rial. Los manifestantes protestaron por la fuerte volatilidad del tipo de cambio nacional y su impacto en los precios mayoristas y minoristas.

Larga Marcha de acción masiva en protesta por la crisis económica en Teherán, Irán

Esta situación provocó la dimisión del gobernador del Banco Central de Irán, Mohammad Reza Farzin.

Desde el 8 de enero, tras un llamamiento de Reza Pahlavi, hijo del Sha de Irán derrocado en 1979, las manifestaciones en Irán habrían aumentado.

Luego se bloqueó el acceso a Internet para minimizar la influencia extranjera sobre los manifestantes, según las autoridades locales.

En varias ciudades, las protestas se convirtieron en enfrentamientos con la policía, mientras las multitudes gritaban consignas antigubernamentales. Hubo informes de muertes entre agentes y manifestantes.

En una reunión con embajadores extranjeros el lunes, Araghchi dijo que las autoridades tenían la situación bajo control.

«La situación está bajo control», dijo, añadiendo que las restricciones de Internet seguirán vigentes hasta que la situación vuelva a la normalidad. (Hormiga)