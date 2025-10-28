Hay OIS, ¡la calidad de las fotografías compite con la del iPhone 16!

Jacarta – Tener un teléfono inteligente con una cámara de calidad ya no tiene por qué agotar su billetera. A lo largo de 2025, varias grandes marcas como Xiaomi, Samsung y Oppo competirán por presentar caballos de fuerza con capacidades fotográficas avanzadas en el rango de precios de IDR 5 millones.

De hecho, se dice que algunos modelos son capaces de producir fotografías nada menos que las de los teléfonos móviles insignia, como el iPhone 16. Esto es posible gracias a las últimas innovaciones tecnológicas, empezando por la estabilización óptica de imagen de alta resolución (OIS), hasta la inteligencia artificial (IA) que hace que la experiencia fotográfica sea aún más óptima.

Si está buscando un teléfono celular con la mejor cámara en la clase de precio medio, aquí hay siete recomendaciones de opciones interesantes que puede considerar.

1. Realme 12 Pro+ 5G – 5,3 millones de IDR

Realme 12 Pro+ 5G es una de las mejores opciones en la clase de IDR 5 millones. Este celular está equipado con tres cámaras traseras con una resolución de 50 MP (principal), 64 MP (teleobjetivo) y 8 MP (ultra gran angular), así como una cámara frontal de 32 MP para selfies nítidos.

Su característica superior es una lente de periscopio teleobjetivo que es capaz de disparar largas distancias sin perder detalles. La compatibilidad con el sensor Sony IMX890 y la tecnología OIS también garantiza que las fotografías permanezcan nítidas incluso en condiciones de poca luz.

2. Samsung Galaxy A36 5G – Rp. 5,6 millones

Samsung también está animando la competencia con el Galaxy A36 5G. Este teléfono celular cuenta con una cámara principal de 50 MP con fotografías nítidas y colores equilibrados. También está equipado con lentes ultra gran angular y macro, lo que lo hace ideal para las necesidades fotográficas diarias y contenido creativo.

Para la cámara frontal, hay una resolución de 12 MP que produce selfies naturales y brillantes.

3. Oppo Reno10 5G – Rp. 5,6 millones

Oppo Reno10 5G viene con un sistema de cámara completo: lente principal de 64 MP (gran angular), telefoto de 32 MP con zoom óptico de 2x y ultra gran angular de 8 MP. La cámara frontal de 32 MP es capaz de producir imágenes muy detalladas, adecuada para usuarios a quienes les gusta tomar fotografías o crear contenido para redes sociales.

4. Xiaomi 12 Lite – Rp. 5,7 millones

Xiaomi es conocida por presentar a menudo teléfonos móviles con altas especificaciones en la clase media. El Xiaomi 12 Lite está equipado con una cámara principal de 108 MP, una ultra gran angular de 8 MP y una macro de 2 MP que produce fotografías nítidas en diversas condiciones.

La cámara frontal de 32 MP está lista para satisfacer tus necesidades de selfies con resultados brillantes y claros. Equipado con 6 GB/8 GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento interno, su rendimiento tampoco decepciona.