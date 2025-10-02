Hay nuevos jugadores, aquí hay 29 jugadores del equipo nacional indonesio contra Arabia Saudita e Irak

VIVA – Número de jugadores Equipo nacional Indonesia traída por el entrenador Patrick Kluivert para la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 La zona asiática contra Arabia Saudita e Irak aumentó a 29.

Eso es después de que Kluivert llamó a un nuevo nombre, a saber, Nasao arguinata. El portero de Borneo FC fue llamado Peltis si más tarde Emil Audero o Maarten Paes no pudieran funcionar. Porque los dos jugadores se lesionan mientras fortalecen a su equipo.

«Nadeo también (partiendo) hoy. Nadeo será el avión a las 3 pm, no juntos. Porque anoche acabo de decir. Luego le dijimos a Nadeo. Equipo nacional indonesioSumardji

En la misma ocasión, Sumardji, reveló que la condición de Romeny estaba mejorando. El delantero de Oxford United fue declarado 95 por ciento antes del partido inaugural contra Arabia Saudita en Jeddah, el 8 de octubre.

«Sí, al hablar (comunicarse con) ole intenso, intenso, siempre preguntamos que todavía está en este proceso, 100 por ciento. Ahora la condición es del 95 por ciento», dijo Sumardji en el aeropuerto Soekarno-Hatta, jueves (2/10).

Agregó que la oportunidad de Romeny para jugar permanece abierta, aunque la decisión final verá las últimas condiciones el día del partido.

«Solo un poco menos, con suerte más tarde, puedes jugar. Pero sigue siendo, realiza actividades con la capacitación de acuerdo con el programa de entrenadores», dijo.

Lista de 29 jugadores del equipo nacional indonesio vs Arabia Saudita e Irak:

Kiper:

Maarten Paes (Dallas FC)

Emil Audero (US Cremonese)

Ernando Ari (Persebaya Surabaya)

Nadeo Argawinata (Borneo FC)

Atrás:

Justin Hubner, Jay Idzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Diks, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Yance Sayuri, Sandy Walsh, Calvin Verdonk

Medio:

Dean James, Nathan Tjoe-A-on, Thom Haye, Joey Pelupessy, Marc Klok, Ricky Kambuaya, Stefano Lilipaly

Frente:

Potra, Oley Romen, Mauro Zikiltra, Sanata, Ragrormangoon,