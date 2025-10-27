¡Hay nuevos colores para las motos Harley-Davidson, que hacen que tu estilo de conducción sea aún más elegante!

VIVA – Harley-Davidson ha vuelto a llamar la atención del mundo del automóvil con un lanzamiento color gato ultima exclusiva. Este color, llamado Mystic Shift, no es solo una elección de pintura común y corriente, sino que forma parte de la colección Factory Custom.

Lea también: 5 tendencias de autos clásicos que merecen un resurgimiento ahora



Harley que aporta un toque de diseño y tecnología alto nivel. Lo que hace especial a Mystic Shift es su capacidad de cambiar de color según el ángulo de visión y la iluminación, lo que resulta en apariencia quien realmente vive en el sol.



Nuevos colores para las motocicletas Harley-Davidson

Lea también: ¡Francesco Bagnaia está furioso! Condena la decisión de arrancar Moto3 en Sepang tras el accidente



Efectos de color dinámicos y únicos

La pintura Mystic Shift presenta una mezcla de violeta, naranja, azul y gris metálico que cambia con el movimiento de la luz o el ángulo de visión. Cuando se ve de frente puede parecer violáceo, pero desde el otro lado puede volverse de color naranja brillante. Este efecto se crea gracias a la tecnología de micropartículas metálicas reflectantes en la capa de pintura que reflejan la luz de diferentes maneras.

Lea también: Agus y Sirajudin se alegraron de que la policía devolviera las motos robadas.



Hasta ahora, esta tecnología de pintura sólo se utilizaba en talleres personalizados de alto coste. Pero ahora, Harley-Davidson lo entrega directamente del fabricante con altos estándares de calidad que han sido probados en el laboratorio.

No todos motor Harley obtendrá una opción de color Mystic Shift. Este color exclusivo solo está disponible en modelos seleccionados como:

– Deslizamiento callejero

– Deslizamiento en carretera

– Tri Glide Ultra

– Jinete bajo S

– Sportster S

Algunos de ellos también se pueden combinar con un paquete “Acabado cromado” o “Accesorios oscurecidos”, dos estilos contrastantes que ofrecen un carácter diferente. El paquete cromado presenta un brillo metálico, mientras que el paquete oscurecido proporciona una apariencia oscura más misteriosa y elegante.

A pesar de su impresionante apariencia, Mystic Shift no es una opción barata. Para agregar este color a ciertos modelos, los consumidores tienen que pagar una tarifa adicional de alrededor de 2.000 dólares estadounidenses o alrededor de 33 millones de IDR a 3.000 IDR o el equivalente a 49 millones de IDR en comparación con la pintura estándar. Si elige la opción de acabado oscurecido, también se le puede aplicar una tarifa adicional de alrededor de 1.000 dólares o alrededor de 16 millones de IDR.

Harley-Davidson explica que el precio refleja la complejidad del proceso de pintura, que implica varias etapas de coloración y secado para que el efecto de cambio de color pueda aparecer perfectamente.



Nuevos colores para las motocicletas Harley-Davidson

El color Mystic Shift es increíble, pero requiere especial cuidado. Se recomienda el uso de un jabón especial para lavar ropa, un paño suave de microfibra y guardarlo en un lugar con sombra para que la capa de pintura se mantenga duradera y no se desvanezca. El uso de cera de alta calidad también ayuda a mantener su brillo metálico.