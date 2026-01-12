Hay nuevos códigos penales, Habiburokhman garantiza que Pandji Pragiwaksono no será condenado arbitrariamente

Jacarta – Jefe Comisión III de la RPD RI, Habiburokhman estado Código Penal Y Código de Procedimiento Penal Sólo garantizamos que quienes critican al gobierno no serán sometidos a castigos arbitrarios.

Así lo transmitió Habiburokhman en respuesta a los cómics. Pandji Pragiwaksono que fue vigilada por el contenido titulado «Mens Rea».

Habiburokhman enfatizó que estas dos normas legales ya no funcionan como aparatos represivos para mantener el poder, sino que se convierten en instrumentos efectivos para que los ciudadanos busquen justicia.

«El nuevo Código Penal y el nuevo Código de Procedimiento Penal son diferentes del antiguo Código Penal heredado de los Países Bajos y del antiguo Código de Procedimiento Penal heredado del Nuevo Orden», dijo Habiburokhman en su declaración, citada el lunes 12 de enero de 2026.

El político Gerindra explicó que el antiguo Código Penal se adhería a un principio monista, es decir, que el castigo o la imposición de sanciones penales se basaba únicamente en el cumplimiento de los elementos del delito o artículo.

Mientras tanto, el Código de Procedimiento Penal no reconoció durante mucho tiempo los mecanismos de justicia restaurativa, incluidas las decisiones de los jueces de perdonar con condiciones de detención que eran muy subjetivas.

Por el contrario, el nuevo Código Penal se adhiere a un principio dualista. En este principio, el castigo o la imposición de sanciones penales no sólo requiere el cumplimiento de los elementos del delito o artículo, sino que también evalúa la actitud interna del autor al cometer el delito.

«Esto se puede ver en el artículo 36, artículo 54 del nuevo Código Penal, además el artículo 53 del nuevo Código Penal regula que los jueces están obligados a priorizar la justicia sobre la seguridad jurídica», dijo Habiburokhman.

Además, añadió que la nueva KUHAP también regula la máxima protección de testigos, sospechosos y acusados ​​mediante la asistencia de abogados que puedan defenderse activamente, según lo regulado en los artículos 30, 32, 142 y 143 de la KUHAP.

El nuevo KUHAP también estipula condiciones de detención objetivas y mensurables según lo regulado en el artículo 100, párrafo (5), y requiere la implementación de mecanismos de justicia restaurativa como se establece en el artículo 79 del KUHAP.

«Las disposiciones del Código Penal y del nuevo Código de Procedimiento Penal son muy pertinentes para proteger a los activistas que expresan sus críticas», subrayó.

Según Habiburokhman, la crítica generalmente se transmite en forma de discurso. Por lo tanto, para comprender el significado sustantivo del enunciado, es necesario evaluar y discutir la actitud interna de la persona que lo expresó.

«Si el perpetrador transmite que su intención es sólo criticar, entonces tiene una gran oportunidad de explicar su significado durante la implementación del mecanismo de justicia restaurativa», concluyó.