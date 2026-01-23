Hay nuevas noticias para los fanáticos de las modificaciones automotrices

Bandung, VIVA – Atmósfera mundial y estilo de vida modificados. automotor Ahora ya no se limita a agendas de exposiciones o eventos de temporada. En medio del desarrollo de la comunidad automovilística urbana, existe un nuevo espacio que permite disfrutar de la cultura del automóvil como parte de las actividades diarias, desde simplemente relajarse, intercambiar ideas hasta colaborar entre intereses.

Este espacio está diseñado como un punto de encuentro para amantes de los autos, modificadores, creadores de contenido y público en general que quiera experimentar una cara diferente de la cultura automotriz. Combinando un diseño moderno con un estilo de vida, este lugar ofrece una experiencia que no sólo se centra en el vehículo, sino también en la atmósfera, la interacción y la creatividad que crece a su alrededor.

Ubicado en Bandung, el espacio es IMX Hub, que es una extensión del ecosistema de Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX). Su presencia marca un cambio en el enfoque de IMX, que antes era sinónimo de exposiciones anuales, hacia un ecosistema físico al que se puede acceder todos los días. Ubicado en Jalan Naripan No. 30, Bandung, IMX Hub está diseñado como un espacio fuera de línea premium con un concepto «Impulsado por la cultura» y un enfoque de loft moderno combinado con un estilo de vida automotriz.

Bandung fue elegida por su fuerte carácter urbano como centro de creatividad y destino turístico. Se considera que este entorno está en consonancia con el espíritu de la cultura del automóvil, que no se refiere sólo a los vehículos, sino también al estilo de vida, el arte y la expresión personal. IMX Hub también se posiciona como un espacio fluido, donde se encuentran ideas, nacen colaboraciones y las comunidades se desarrollan sin barreras.

Este lugar comenzará a funcionar el miércoles 22 de enero de 2026 y estará abierto todos los días de 10:00 a 22:00 WIB. La gestión utiliza un sistema estacional, donde la temporada 1 dura hasta el período de Eid al-Fitr. En esta fase inicial, los visitantes podrán disfrutar de varias activaciones colaborativas que destacan simultáneamente aspectos automotrices, de estilo de vida y culinarios.

Una de las principales atracciones proviene del Drift Garage que presenta como exhibición especial el Drift Bull Lamborghini Murciélago con motor V12. El proyecto es conocido como uno de los trabajos más ambiciosos y valorados en la historia de Drift Garage. El coche se exhibe todos los jueves a domingos hasta el 25 de febrero de 2025.