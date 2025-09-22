Hay nuevas características que pueden hacer un CUAN máximo pero un riesgo mínimo

Yakarta, Viva – Registros y activos de cripto de plataforma de inversión, registros, lanzados característica el último interior Futuros criptográficos nombrado Apalancamiento flexible.

Esta característica permite a los usuarios establecer el apalancamiento de 1X a 25X, proporcionando una mayor flexibilidad en las estrategias comerciales.

El lanzamiento de la apalancamiento flexible es la respuesta al extraordinario entusiasmo de los inversores al registro de futuros lanzado en febrero de 2025.

El co-CEO de Reku, Jesse Choi, registró un aumento en las transacciones hasta seis veces al año hasta la fecha (YTD) desde el lanzamiento de Crypto Futures.

«La función de apalancamiento flexible está aquí para responder a las necesidades del usuario de un mayor control de riesgos personales, de acuerdo con sus respectivos estilos comerciales», dijo en Yakarta, el lunes 22 de septiembre de 2025.

De esa manera, los usuarios ahora pueden elegir el nivel de riesgo que mejor se adapte a sus respectivos perfiles y objetivos de inversión.

«Este es nuestro paso estratégico para ayudar a los usuarios a comerciar con más confianza y seguir siendo sabios», dijo Jesse.

Anteriormente, Reku Futures solo estaba disponible con 25 veces apalancamiento fijo. Con esta actualización, el usuario puede ajustar el apalancamiento como desee.

Por ejemplo, el uso de un pequeño apalancamiento como 2X para minimizar el riesgo, o un apalancamiento de 25x de alto para optimizar la ganancia potencial del capital limitado.

Jesse agregó, la función de futuros de cripto también había sido equipado con un sistema calificado de gestión de riesgos a través de la pérdida de pérdida y la obtención de ganancias, para que los usuarios puedan gestionar de manera flexible el riesgo en función de los objetivos de inversión y sus respectivos perfiles.

Del mismo modo, Robby como director de cumplimiento de Reku agregó que esta innovación también estaba en línea con el compromiso de continuar fomentando el crecimiento de los ecosistemas de activos criptográficos seguros en Indonesia.

«Seguimos comprometidos a proporcionar servicios derivados que no solo son innovadores, sino que también cumplan con los más altos estándares regulatorios. Innovaciones como esta ciertamente aumentarán la competitividad de los proveedores de plataformas, la inversión de criptográfico local, de modo que la esperanza es que la comunidad pueda invertir en activos criptográficos registrados en Indonesia», dijo.