Hay muchos cánticos, hay que entender.

Jacarta – Polémica entre Helwa Bachmid Y Habib Bahar bin Smith sigue siendo el centro de atención. Después de que Helwa admitiera que había sido descuidada como esposa durante un año y se quejara de no recibir apoyo físico o espiritual, comenzaron a surgir respuestas de su familia y partes relacionadas.

Lea también: La primera esposa de Habib Bahar llama drama a Helwa Bachmid: ¡No hay necesidad de que lo mimen!



La situación se volvió aún más complicada cuando el hermano menor de Helwa, Sultan Bachmid, y la esposa legal de Habib Bahar, Fadlun Faisal BalghoitsTambién proporciona explicaciones que se cruzan entre sí. ¡Vamos, desplázate para obtener más información!

Recientemente, Sultan Bachmid, el hermano menor de Helwa, confirmó que Habib Bahar estuvo presente cuando su hermana dio a luz. Compartió su declaración a través de las redes sociales.

Lea también: Serie de controversias de Habib Bahar bin Smith: una vez abusó de un adolescente, ahora se revela que se casará en secreto con una modelo



«Esto es después de más de 1 hora de haber dado a luz, Habib Bahar bin Smith ven», dijo Sultan, citado en Instagram, el lunes 17 de noviembre de 2025.

Antes de asistir, según el sultán, Habib Bahar había informado que estaba enfermo. Incluso envió varias fotografías al sultán, incluidas fotografías de él mismo usando un tubo de oxígeno, tejido lleno de sangre y resultados de rayos X que, según se decía, indicaban neumonía.

Lea también: Cumpleaños De Helwa Bachmid, Habib Bahar Sorprende A Su Esposa En Kalimantan Con 6 Meses De Embarazo





Esposa legal de Habib Bahar bin Smith y Helwa Bachmid

Sin embargo, el sultán dudó de esta afirmación después de descubrir que la fotografía de rayos X que recibió era una imagen que se podía encontrar mediante una búsqueda en Google. Este hallazgo le hizo cuestionar la verdad sobre el estado de salud de Habib Bahar en ese momento.

Por otro lado, Fadlun Faisal, como esposa legal de Habib Bahar, dijo que ella había sido quien cuidaba de su marido cuando estaba enfermo. También negó la declaración de Helwa sobre la incertidumbre de los ingresos de Habib Bahar.

En otra ocasión, una mujer conocida como Luna Balghoits respondió a la preocupación de Helwa Bachmid que se volvió viral en las redes sociales. Hizo hincapié en que Helwa debería comprender la condición de su marido como predicador que tiene actividades muy ocupadas.

«Yo soy la que me quedo aquí, duermo y doy conferencias. Habib duerme, yo hago otras actividades, así que nunca lo veo», dijo Luna.

«Así que no es necesario exigir más, nunca exijo tiempo porque este habib no sólo pertenece a su esposa, (él) pertenece al pueblo, este habib es un predicador, no un desempleado», dijo.

Luna también dijo que Habib Bahar tenía muchas responsabilidades familiares. «Quiere que Habib la cuide todo el tiempo, le molesta que él no haya aparecido durante un día, su madre la llamó y está enojada», dijo.