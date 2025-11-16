Hay muchas dudas sobre la votación de Ridho Unggul, aquí están las reglas oficiales para determinar los ganadores del Premio Puskas 2025

Yakarta, VIVA – Polémica sobre reclamaciones Rizky Ridho liderando la votación Premio Puskas 2025 está cada vez más extendido en las redes sociales. En medio del torrente de subidas que afirman que el jugador del Persija Jakarta es muy superior, fifa en realidad tiene reglas estrictas y estratificadas con respecto al proceso de determinación del ganador.

La FIFA, a través de un documento oficial titulado THE BEST FIFA FOOTBALL AWARDS 2025 Rules of Allocation, destaca que los ganadores del Premio FIFA Puskás (categoría masculina) y del Premio FIFA Marta (categoría femenina) no se determinan únicamente a partir de los resultados de la votación de los aficionados. Existe un mecanismo combinado entre las votaciones públicas y un panel de leyendas del fútbol mundial.

Estas normas también estipulan que se considerarán goles los marcados entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025, independientemente de la competición o de la nacionalidad del jugador.

Lista de 11 goles preseleccionados: determinados por el panel de expertos de la FIFA

La FIFA dijo que la lista inicial de nominaciones se compiló junto con las partes interesadas del fútbol. A continuación, un panel de expertos designados por las autoridades del fútbol mundial seleccionará los 11 mejores goles para entrar en la terna.

La lista corta se publica en el sitio web oficial de la FIFA para que el público pueda elegir a través de un sistema de votación en línea.

Los aficionados y las leyendas de la FIFA tienen el mismo peso

En la etapa de selección del ganador, la FIFA explica que hay dos grupos de jueces: FIFA Legends y votantes de todo el mundo que están registrados en FIFA.com.

Aunque el número de votantes fanáticos puede llegar a millones, el peso de sus votos no es mayor que el del panel de leyendas.

La FIFA escribió que los votos de los aficionados y los votos de las leyendas «pesan por igual en la mitad del resultado final».

Cada votante debe dar tres opciones con diferentes ponderaciones de puntos: el primer lugar obtiene cinco puntos, el segundo lugar tres puntos y el tercer lugar un punto.

Sistema de puntuación: 13 puntos por el primer lugar

Después de contar en cada grupo (aficionados y leyendas), la FIFA determina el esquema de puntuación:

El primer lugar recibe 13 puntos, el segundo 11 puntos, el tercero 9 puntos, hasta el 11º lugar que obtiene 1 punto.

La puntuación total de los dos grupos determina el ganador.

Si ocurre una serie, este es el mecanismo determinante

Si dos o más goles tienen el mismo resultado final, la FIFA ha preparado una fase decisiva: