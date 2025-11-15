Hay millones de víctimas dispuestas a testificar que Soeharto fue una grave violación de los derechos humanos

Jacarta – Presidente del PDI Perjuangan DPP (PDIP), Rebeca Tjiptaning dijo que estaba listo para enfrentarlo informe policial porque rechazó al segundo presidente de la República de Indonesia Suharto convertirse héroe nacional.

Dijo que había millones de víctimas y familiares de víctimas de los crímenes de Suharto dispuestos a convertirse en testigos si este caso llegaba a los tribunales.

«Todavía hay millones de víctimas y familiares de víctimas de los crímenes de Suharto que están dispuestos a testificar», afirmó Rebekah en su declaración, citada el sábado 15 de noviembre de 2025.

«Todavía hay 65 víctimas, víctimas del misterioso tiroteo (Petrus), víctimas de Tanjung Priuk, Lampung, Aceh y Papúa, incluso Timor Leste, que están listas para testificar. Las víctimas de secuestro incluso ahora trabajan en los gobiernos de Prabowo y Gibran. Por favor, simplemente busquen en Google los detalles. No sirve de nada encubrirlo porque la gente es inteligente», continuó.

El Estado, dijo, también había reconocido que se habían producido 12 incidentes de graves violaciones de derechos humanos que habían victimizado a la población.

«El presidente Jokowi, en nombre del país, ha reconocido y lamentado oficialmente 12 violaciones graves de derechos humanos desde Aceh hasta Papúa», afirmó.

Además, Rebekah enfatizó que en un país democrático como hoy, todos son libres de expresar su opinión. Aunque los países tienen sus propias actitudes. Por lo tanto, no hay necesidad de destruir la democracia acordada debido a diferencias de opinión.

«Su opinión puede ser diferente a la mía. La visión del presidente Jokowi incluso sobre violaciones graves de derechos humanos puede ser diferente de la del presidente Prabowo, que nombró a Suharto como héroe nacional. Por favor, compitan con datos y hechos, para que esta nación sea inteligente», concluyó Rebekah.

Anteriormente se informó que el político del Partido Democrático de Lucha (PDIP), Ribka Tjiptaning, fue denunciado ante la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional por sus comentarios sobre el difunto segundo presidente de la República de Indonesia, Soeharto.

Esto lo hizo un grupo que se autodenomina Alianza Popular Anti-Engaño (ARAH). Denunciaron ante la Dirección de Delitos Cibernéticos por presuntas violaciones a la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE).

«Hasta el día de hoy no ha habido una sola decisión judicial que indique que el difunto Suharto cometió el asesinato de millones de personas», dijo el coordinador de la ARAH, Muhammad Iqbal, el miércoles 12 de noviembre de 2025.

Iqbal reveló que este informe iba acompañado de pruebas en forma de un vídeo de la declaración de Ribka Tjiptaning que se había vuelto viral en varias plataformas, incluido TikTok y varios medios nacionales. Según él, esta afirmación podría provocar malentendidos históricos en la esfera pública.