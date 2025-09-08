Yakarta, Viva – Hay una mano Huawei Detrás de la tecnología de Internet 10g Porcelana. Esta red fue probada en la ciudad de Xiong’an, provincia de Hebei.

La tecnología 10G es el resultado de la colaboración de Huawei y Unicom, los cuales son proveedores de servicios de telecomunicaciones que están en Beijing.

Según los informes Los tiempos económicosLa red de Internet de banda ancha 10G es capaz de producir velocidades de descarga de hasta 9,834 Mbps y carga hasta 1,008 Mbps con latencia de 3 ms.

Iniciar el sitio 91mobilesEsta velocidad puede colocar a China frente a otros países, como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Singapur, conocidos como el Internet comercial más rápido del mundo.

En comparación, según los informes EstadistaLos Emiratos Árabes Unidos (EAU) ofrecen una velocidad de banda ancha fija promedio de ‘solo’ hasta 313.5 Mbps. Mientras que en Singapur es 345.3 Mbps.

La red de Internet de banda ancha 10G utiliza la tecnología 50G Passive Optical Network (PON).

La tecnología es una mayor innovación de la fibra a la X (FTTX). En el mejor escenario, 50G Pon Technology puede ofrecer una velocidad de Internet de 50 Gbps para descargar y cargar.

Se dice que la tecnología puede acomodar Internet rápido sin actualizaciones de infraestructura.

Según los informes, los usuarios de Internet pueden descargar o descargar películas 4K con un tamaño de 20 GB en menos de 20 segundos.

Para la red actual tan rápida como 1 Gbps, lleva 7-10 minutos descargar la película 4K. Para otros escenarios, las redes de Internet de banda ancha 10G se pueden usar para ejecutar la computación en la nube, la realidad virtual (VR) y la realidad agregada (AR), mejor.

Esta tecnología también puede facilitar el uso de innovaciones sofisticadas en todos los sectores, por ejemplo, los servicios de salud de telemedicina, la educación y la agricultura.