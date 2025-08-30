Hay kelapa gading en Londres, promoviendo el culinario indonesio

Yakarta, Viva – PT MAPA Creative Indonesia expansión de impulso negocio al mercado internacional a través de entidades locales en Londres, Inglaterra, a saber, Luminous Future Ltd. Esto estuvo marcado por la apertura del restaurante de sabor indonesio en el área de Beckenham, Londres, con el nombre de Kelapa Gading.

El restaurante Kelapa Gading conlleva un concepto culinario El auténtico indonesio en el envoltorio moderno, que sirve a una variedad de menús típicos como Rendang, Balado Chicken, Satay, a ungüento formulado con ingredientes y condimentos directamente desde la patria. Este restaurante es operado por estudiantes indonesios que viven en el Reino Unido.

«Este es un gran paso en nuestra misión de llevar a Indonesia al mundo. Los restaurantes de gading Kelapa no son solo lugares para comer, sino también colaboración y espacio de aprendizaje cruzado», dijo Erwin Krisna Murti, fundador Y dueño Kelapa Gading Restaurant, citado de su declaración, sábado 30 de agosto de 2025.

Más que un negocio culinario, la presencia de este restaurante es un verdadero lugar de aprendizaje para los estudiantes indonesios en Londres que están directamente involucrados en la gestión operativa, el marketing y el servicio al cliente.

Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar el espíritu de emprendimiento de la joven generación de diáspora indonesia, así como introducir los recursos culturales y culinarios de Indonesia a la audiencia global.

La presencia de este restaurante recibió la apreciación de la Embajada de la República de Indonesia (KBRI) en Londres, como parte de un esfuerzo para fortalecer la diplomacia culinaria indonesia en el extranjero.

«Damos la bienvenida a esta iniciativa como una forma concreta de jóvenes indonesios en el ámbito internacional. Los restaurantes de gading Kelapa serán uno de los embajadores culinarios de Indonesia en el sur de Londres que fortalecerán las relaciones entre la internación», dijo Desra Believe, el ambassador indonesio del Reino Unido.

