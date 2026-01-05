Hay juegos gratuitos permanentes en Epic Games, ¡consulta aquí ahora!

Jacarta – Juegos épicos vuelve a traer buenas noticias a los jugadores. Juegos acción popular roguelike, Skul: The Héroe Slayer, ahora se puede obtener de forma permanente y gratuita a través de Epic Games Store.

Esta promoción es una de ellas. juegos gratis primero a principios de 2026 y posible jugador Añádelo a tu colección sin coste adicional.

El período de reclamo está abierto por tiempo limitado y cualquiera que reclame con éxito el juego lo tendrá permanentemente en la biblioteca de su cuenta de Epic. Una vez reclamado, los jugadores pueden descargar y jugar el juego en cualquier momento sin tener que pagar.

Acerca de Skul: El cazador de héroes

Skul: The Hero Slayer es un juego de plataformas y acción roguelike desarrollado por SouthPAW Games y publicado por Neowiz. Los jugadores controlan a un personaje llamado Skul, un esqueleto encargado de luchar contra un ejército de héroes para salvar el reino de los demonios de la destrucción.

Este juego es conocido por:

– Juego rápido y desafiante, que combina acción de plataformas con elementos roguelike.

– Más de 100 cabezas (cráneos) diferentes, cada una de las cuales proporciona habilidades únicas para combinar.

– Niveles procedimentalmente aleatorios, lo que hace que cada partida sea diferente y llena de sorpresas.

– Gráficos artísticos de píxeles 2D, que combinan estética retro y moderna.

Con su combinación de jugabilidad trepidante, variadas habilidades de personajes y diseños de niveles siempre diferentes, Skul ofrece un alto nivel de rejugabilidad, lo que lo convierte en uno de los favoritos de los fanáticos del género roguelike.

Cómo reclamar Skul: The Hero Slayer en Epic Games

Para obtener Skul gratis, los jugadores pueden seguir estos sencillos pasos:

– Inicie sesión en su cuenta de Epic Games Store a través de la aplicación de escritorio o el sitio web oficial.

– Busque Skul: The Hero Slayer en el catálogo de juegos gratuitos que se promocionan.

– Haga clic en el botón Reclamar para agregarlo a la biblioteca de Epic.

Una vez reclamado, el juego pertenecerá al jugador para siempre y podrá descargarse y jugarse en cualquier momento. Esta promoción gratuita brinda a los jugadores la oportunidad de explorar desafiantes juegos roguelike sin tener que comprar el juego.

Por qué vale la pena reclamar Skul: The Hero Slayer

Varias razones por las que este juego es imprescindible: