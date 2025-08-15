Hay información importante para el propietario del Toyota Alphard

Yakarta, Viva -Pt Toyota-Aastra Motor (TAM) anunció la existencia de un programa de inspección y reemplazo de componentes en Toyota Alphard con un cierto año de producción. Se le pidió al propietario de la producción de Alphard a agosto de 2020 y diciembre de 2014 – diciembre de 2022 que trajera su vehículo a taller oficial Toyota.

Leer también: Alphard se convirtió en un ‘automóvil obligatorio’ del funcionario indonesio en la sesión anual de MPR



Este programa incluye la inspección de dos componentes, a saber, la moldura de la campana delantera y la polea alternadora. El paso se toma para garantizar que los dos componentes estén en una condición segura para usar.

«El examen se lleva a cabo como parte de la responsabilidad del producto que se ha comercializado, tanto nuevo como antiguo», dijo el vicepresidente director de PT Toyota-Atra Motor, Henry Tanoto, citado Viva Automotive De la declaración oficial, viernes 15 de agosto de 2025.

Leer también: Servic Servic no necesitan al trabajador de Aarthal



La moldura del capó delantera, o la moldura de la campana, es uno de los componentes que se examinarán. En Alphard, se encontró que la producción de agosto de octubre de 2020 era un problema potencial en la instalación que debía fortalecerse para que los componentes fueran inseparables.

Se estima que el examen y el reemplazo de la moldura de la campana delantera demoran aproximadamente 30 minutos. El proceso incluye verificar la estructura de instalación al examen final.

Leer también: Más barato que Alphard y Lexus LM 350H, Denza D9 se anestesia a la derecha RI



La polea alternadora, que funciona para jugar alternadores a través del cinturón de conducción, también es una preocupación. En la producción de Alphard de diciembre de 2014 al diciembre de 2022 encontró el trastorno potencial que puede hacer ruido y reducir el rendimiento del sistema de electricidad.

Se estima que el examen y el reemplazo de la polea alternadora demora aproximadamente una hora. Todos los procedimientos se llevan a cabo de acuerdo con los estándares de seguridad.

Se aconseja a los propietarios de vehículos que ordenen los servicios antes de venir al taller oficial. Esto es para evitar la cola y facilitar la programación de técnicos.

«Teniendo en cuenta que hay dos tipos de exámenes para diferentes años de producción, los propietarios de vehículos pueden garantizarlo a través de los distribuidores oficiales de Toyota en toda Indonesia», dijo el director de marketing de TAM, Japón Ernando Demily. La inspección y el reemplazo de componentes se llevan a cabo sin un costo para los propietarios de vehículos que ingresan a los criterios.