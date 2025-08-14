Hay información de que la policía muere cuando asegura la manifestación de Pati, el jefe de policía reveló el hecho

TambiénVIVA – La policía central de Java Pati, negó y declaró a Hoaks relacionados con la información sobre la existencia de miembros que supuestamente murieron al asegurar las manifestaciones de la regencia el 13 de agosto de 2025.

Leer también: MK rechaza la demanda del estado para fijar la educación a las conferencias



El comisionado jefe de policía de Pati, dijo Jaka Wahyudi, una búsqueda de la información que circulaba se había llevado a cabo

Jaka enfatizó que la noticia que circulaba no era cierto en función de los resultados de búsqueda.

Leer también: La asesina femenina en la sala Yogya Inn fue arrestada, su motivo estaba celoso





La demostración del impulso del regente de Pati Sudewo de renunciar Foto : Entre/akhmad nazaruddin lathif

De la información que circula en las redes sociales, la estación de policía de Pati Aiptu, Teguh Sulistiyo, murió mientras sirvió para asegurar la manifestación realizada por los residentes de Pati Regency el 13 de agosto de 2025.

Leer también: KPK investiga a los peregrinos de Furoda Hajj para poder convertirse en instalaciones especiales de Hajj



«Se informó que Aiptu Teguh Sulistiyo murió en 2023», dijo.

Según él, la circulación de información incorrecta tiene el potencial de interrumpir la situación de seguridad y orden público.

Por lo tanto, apeló al público que siempre verifique la verdad de la información antes de compartirla.

Anteriormente, la manifestación realizada por los residentes de Pati Regency exigía que la renuncia del Regente de Sudewo el 13 de agosto de 2025 fuera caótica.

Había estado circulando noticias falsas sobre la existencia de varias muertes que habían sido aclaradas por la policía. (Hormiga)