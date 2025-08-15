Hay hasta miles por ciento, estas son 5 regiones con fantásticos aumentos de la ONU

Yakarta, Viva – aumentar impuesto a la propiedad Áreas rurales y urbanas (PBB-P2) que ocurrió en varias regiones recientemente desencadenó una ola de grandes protestas de la comunidad. El pico de la atención pública se centra en Pati Regency, Java Central, después de que Sudewo Regent determinó Aumento de las Naciones Unidas-P2 a 250 por ciento.

La política no solo invitó a la ira de los ciudadanos, sino que también condujo a una manifestación masiva que fue coloreada por la tensión.

La acción en Pati incluso se calienta después de que Regent Sudewo desafió a los residentes a demostrar. Aunque luego se disculpó y revocó la política, la ola de protestas continuó el 13 de agosto de 2025.

Miles de masas que empacaron la Pati Square expresaron demandas, comenzando desde el rechazo de la política escolar de cinco días, el rechazo de proyectos de desarrollo que valen miles de millones de rupias, a la insistencia de que el regente renunció a su posición.

Sin embargo, Pati no es el único área que enfrenta agitación debido a fantásticos aumentos en las Naciones Unidas. Varias otras regiones en Indonesia también experimentaron un aumento en los aranceles de la ONU de hasta cientos o incluso miles de porcentaje, haciendo que los residentes se opusieran y salieron a las calles. La siguiente es una lista de áreas que están en el centro de atención.

1. Jombang Regency, Java Oriental

El aumento de las Naciones Unidas en Jombang se clasifica como el más extremo, alcanzando el 1,202 por ciento en algunos casos. Durante 2025, hubo alrededor de 5,000 residentes enviados protestas a la Agencia de Ingresos Regionales de Jombang (Bapenda).

Un residente, Anis Purwatiningsih, admitió que su proyecto de ley de la ONU había saltado de RP400 mil a RP3.5 millones durante dos años.

También hay Joko Fattah que paga a las Naciones Unidas usando RP200 a Rp1,000 denominaciones como una forma de protesta, después de que los impuestos aumentan de RP400 mil a más de RP1.2 millones.

Jombang Regent, Warsubi, enfatizó que este aumento era una política antigua antes de servir. Temporario

El jefe de Bapenda Jombang, Hartono, dijo que el ajuste arancelario ocurrió debido a la renovación de los datos de venta de objetos fiscales (NJOP) después de 14 años.

2. Ciudad de Cirebon, Java Occidental

En Cirebon, el aumento de las Naciones Unidas alcanzó casi un 1,000 por ciento para algunos residentes, provocó protestas en poder del Cirebon Pelangi Circle of Friends el 12 de agosto de 2025. Exigieron la revocación del Reglamento Regional No. 1 de 2024 que se consideraba con condiciones económicas cariñosas que aún no se habían recuperado.

El alcalde de Cirebon, Effendi Edo, afirmó haber discutido este tema desde un mes antes. Sin embargo, enfatizó que el aumento no se aplicó uniformemente a todos los ciudadanos.

3. Semarang Regency, Java central

El aumento de las Naciones Unidas en la Regencia Semarang alcanzó el 441 por ciento en varios objetos fiscales. Muchos residentes se quejaron de la carga fiscal que saltó a cinco veces el año anterior.

El jefe de la Agencia de Finanzas Regionales Regenciales de Semarang, Rudibdo, dijo que el ajuste arancelario se llevó a cabo después de evaluar la ubicación de la propiedad, especialmente aquellos en el área estratégica. La evaluación se basa en transacciones reales en el campo, verificada por el tasador de impuestos y aprobada por el jefe de la aldea o el jefe de la aldea local.

4. Bone Regency, South Sulawesi

La regencia ósea experimentó agitación después del aumento de las Naciones Unidas, que según los informes alcanzó el 300 por ciento. La protesta del estudiante de la Asociación de Estudiantes Islámicos (HMI) frente a la oficina de DPRD de huesos el 12 de agosto de 2025 terminó en el caos después de que las masas sintieron que sus aspiraciones no fueron respondidas.

El jefe de Bonenda Bone, Muh Angkasa, negó que el aumento alcanzó el 300 por ciento, dijo que el aumento fue solo del 65 por ciento como resultado de ajustar la zona de valor de la tierra de la Agencia Nacional de Tierras que no se había actualizado durante los últimos 14 años.

5. Pati Regency, Java Central

El caso en Pati se convirtió en el más causante de la atención nacional. La política del Regente de Sudewo aumentó PBB-P2 en un 250 por ciento, lo que desencadenó una gran protesta a la que asistió alrededor de 25 mil residentes. La acción fue teñida con una botella al regente, empujando la cerca de las oficinas gubernamentales, al uso de cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de la policía.

Aunque la política ha sido revocada, los residentes aún instaron a Sudewo a renunciar y rechazar una serie de otras políticas que se consideran que cargan a la comunidad.

Este aumento de PBB a gran escala muestra la tendencia de los ajustes fiscales regionales llevados a cabo después de años sin la renovación de datos. Sin embargo, la falta de socialización y el impacto directo en la carga económica de la comunidad hicieron que esta política cosechara un amplio rechazo.