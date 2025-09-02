Hay fiestas en Hoaks, quieren Prabowo-Jokowi y Gibran ovejas

Yakarta, Viva – Secretario General Partido de solidaridad indonesia (PSI), Raja Juli Antoni reveló que había un grupo de partidos que querían traer en conflicto Presidente de la República de Indonesia Prabowo SubiantoVicepresidente de la República de Indonesia Gibran rakabuming rakay el 7º presidente indonesio Joko Widodo (Brillo).

Este problema está sobresaliendo junto con la demostración de disturbios en varias regiones.

«Mas Kaesang me dio un mensaje, hubo un lanzamiento, a la derecha, Mas Kaesang hizo un lanzamiento que en medio del ajetreo y el bullicio y los problemas que enfrentamos fueron las redes sociales inundadas por muchas partes que intentaron enfrentar las ovejas entre Pak Prabowo y Jokowi, incluidas Mas Gibran y PSI», dijo el martes de los martes de la Central, Suptits en el complejo de Senayan. 2, 2025.

El rey Juli era reacio a hablar mucho sobre este problema. Sin embargo, dijo que había aclarado directamente con el equipo de Prabowo.

«Anoche estuve con el equipo de Pak Prabowo, nos comunicamos con bastante intensidad para aclarar el Tabayyun de los demás para un video diferente de la narrativa. Los contenidos se encuentran con quién conoció a quién, Mas Gibran es quién, pero se considera una reunión para plantear demostraciones que ocurren hoy», dijo.

«Así que Mas Kaesang ha dicho que es un Hoaks», dijo.

Raja Juli enfatizó que la clara actitud de PSI era proteger completamente al gobierno de Prabowo.

«PSI es como un Congreso en Solo, que era el Partido Elefante leal a Pak Prabowo Subianto. Apoyándolo para llevar a cabo programas de personas, programas anticorrupción. Tan rojo y blanco, dijo Pak Prabowo, el Partido Elefante también se unió a los rojos y blancos», concluyó el Raja julio.