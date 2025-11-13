Hay decenas de miles de puestos vacantes en Yakarta, ¡compruébalo aquí!

JacartaVIVA – Para aquellos de ustedes que están buscando trabajar¡Hay buenas noticias! En total 12 mil vacante de empleo ofrecido en la actividad «Festival de Empleo de Yakarta 2025”, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre de 2025 en Balai Kartini, Yakarta.

Esta actividad presenta 90 compañía de ámbito nacional e internacional, incluyendo 20 empresas internacionales y 70 empresas nacionales.



Ilustración de la búsqueda de un puesto vacante de empleo. Foto : VIVA.co.id/Ahmad Rizaluddin

El jefe del Servicio de Mano de Obra, Transmigración y Energía de DKI Yakarta, Syaripudin, explicó que se espera que este evento pueda brindar 12.000 oportunidades de empleo para quienes buscan empleo en la capital.

«(Hay) hasta 20 empresas a escala internacional y 70 empresas a escala nacional, con la esperanza de que haya hasta 12.000 puestos vacantes disponibles», dijo Syaripudin, citado por VIVA de Entre Jueves 13 de noviembre de 2025.

Añadió que esta vez la feria de empleo no solo presentó una hilera de stands de empresas que ofrecen puestos vacantes, sino que también contó con una exposición de capacitación laboral de la Unidad de Implementación Técnica del Centro de Capacitación Laboral, Servicio de Mano de Obra, Transmigración y Energía de DKI Jakarta.

Además, los visitantes también pueden participar en programas de entrevistas sobre empleo y diversas actividades profesionales para mejorar las habilidades. Syaripudin espera que este evento se convierta en un medio que reúna a quienes buscan empleo con el mundo de los negocios y la industria, además de ayudar a las empresas a encontrar candidatos con integridad, creatividad y alto poder de lucha.

«La esperanza es que quienes buscan empleo puedan encontrar oportunidades que se adapten a sus capacidades y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas a encontrar trabajadores de calidad», añadió Syaripudin.

El Jakarta Job Fest 2025 lleva el tema «Yakarta es una ciudad global, acceso abierto para construir una carrera» y es la culminación de una serie de ferias de empleo celebradas por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta desde febrero de 2025. Esta actividad también fue inaugurada oficialmente por el Vicegobernador de DKI Yakarta, Rano Karno, y también asistió el Director General de KP2MI Placements, Ahnas.

Para aquellos que quieran encontrar trabajo o mejorar sus habilidades, el Jakarta Job Festival 2025 es una oportunidad de oro que es una pena perder. ¡No olvides venir y aprovechar todas las facilidades y oportunidades que te ofrecemos!