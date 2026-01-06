Hay coches con volantes que se pueden plegar y poner en modo autónomo

VIVA – La industria automotriz continúa desarrollándose junto con los avances tecnológicos. vehículo autónomo. Ahora, dos empresas automotrices líderes, Autoliv y Tensor, han introducido una innovación revolucionaria en forma de un volante que se puede plegar y revertir. automático cuando móvil cambiar a modo conducción autónoma.

Lea también: Toyota lista para lanzar varios modelos GR Sport en 2026



Esta tecnología se anunció en enero de 2026 y está previsto que comience la producción en masa en la segunda mitad de este año.



Ilustración de un coche con volante plegable.

Lea también: El nuevo automóvil híbrido de Toyota pronto estará disponible en los concesionarios, con un precio de 400 millones de IDR



Tradicionalmente, el volante siempre ha sido el centro de control del conductor. Sin embargo, en vehículos autónomos de nivel 4, el sistema puede controlar todas las funciones de conducción bajo determinadas condiciones sin intervención humana. Un volante convencional puede ser un obstáculo para la flexibilidad interior.

En respuesta a este desafío, Autoliv y Tensor diseñaron un volante que se puede plegar y retraer automáticamente en el tablero. Cuando el vehículo está en modo autónomo, el volante invierte, abriendo espacio delante de los pasajeros para aumentar la comodidad y proporcionar flexibilidad en el uso de la cabina. Este espacio se puede utilizar como zona de relax, trabajo o sentarse con mayor libertad.

Lea también: China entra en el top 5 de gigantes automotrices del mundo



Este volante plegable está conectado al sistema autónomo Tensor Robocar. Cuando el automóvil esté conduciendo automáticamente, el volante dará marcha atrás y cuando el conductor vuelva al modo manual, el volante reaparecerá automáticamente.

La seguridad también es una prioridad. El sistema cuenta con airbags adaptativos, que protegen activamente a los ocupantes delanteros cuando el volante está oculto y vuelven a su función estándar cuando está en modo manual. Esto garantiza una protección óptima en una variedad de situaciones de conducción.

Este diseño innovador permite que el interior del vehículo sea más flexible. Con un volante oculto, los fabricantes pueden crear cabinas espaciosas, agregando asientos giratorios, escritorios o áreas de descanso para los pasajeros mientras el vehículo se conduce solo. Este concepto apoya la idea del automóvil como un espacio multifuncional, no sólo un medio de transporte.

Está previsto que el Tensor Robocar con volante plegable comience su producción en masa en la segunda mitad de 2026 y estará disponible en mercados globales, incluidos Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Se espera que esta innovación se convierta en un nuevo estándar para los futuros vehículos autónomos.

Esta innovación en el volante plegable marca un cambio de paradigma en el diseño de vehículos. Los automóviles del futuro no sólo dependerán de sistemas autónomos, sino que también cambiarán la forma en que los humanos interactúan con la cabina y el espacio dentro del vehículo.