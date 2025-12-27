Hay coches con prestaciones feroces, pero hay notas

Jacarta – toyota ha vuelto a ampliar su alcance en el mercado de los hatchbacks de alto rendimiento gracias a la presencia de Toyota. Corola GR 2025 con transmisión automático.

Lea también: El precio de este automóvil Lexus ha aumentado después de que se eliminó oficialmente la popular variante



Este modelo es un paso importante para Toyota Gazoo Racing, porque por primera vez el GR Corolla ya no es exclusivamente con transmisión manual. Presencia versión Automatic tiene como objetivo atraer a los consumidores que desean un alto rendimiento, pero con una mayor comodidad práctica en el uso diario.



Toyota Corolla Cross GR Sport HEV

Lea también: La última versión de Minecraft presenta un nuevo bioma, la exploración se vuelve más desafiante



Aun así, según pruebas exhaustivas Coche y conductor Citado por VIVA el sábado 27 de diciembre de 2025, esta versión automática aporta una serie de ventajas y compromisos a los que vale la pena prestar atención.

Anteriormente, el GR Corolla solo estaba disponible con transmisión manual de 6 velocidades, lo que era el principal atractivo para los entusiastas. móvil puro deporte. En el modelo 2025, Toyota presenta como opción adicional una transmisión automática de 8 velocidades, sin cambiar significativamente el carácter básico del coche.

Lea también: Si quieres utilizar el Daihatsu Xenia para un uso diario en Yakarta, prepara un presupuesto de esta cantidad cada mes



Esta transmisión automática está diseñada para poder manejar grandes cantidades de potencia y trabajar en armonía con el carácter deportivo del GR Corolla. En el modo de conducción Sport, los cambios de marcha se sienten rápidos y receptivos, aunque la sensación de participación del conductor sigue siendo diferente en comparación con la versión manual.

Toyota no ha cambiado el motor principal del GR Corolla. Este coche todavía cuenta con un motor turboalimentado de tres cilindros y 1,6 litros que produce alrededor de 300 CV y ​​295 lb-pie de par. Este motor es conocido como uno de los motores de tres cilindros más potentes del mundo de la producción en masa.

La potencia se envía a las cuatro ruedas a través del sistema de tracción total GR-Four, que ahora cuenta con diferenciales Torsen delantero y trasero de serie. Esta configuración ayuda a aumentar la tracción y la estabilidad, tanto durante la aceleración agresiva como en las curvas.

En las pruebas, la versión automática del Toyota GR Corolla 2025 pudo acelerar de 0 a 60 mph en aproximadamente 5 segundos. Esta cifra es relativamente rápida, pero aún un poco más lenta que la versión manual.

El peso adicional del cambio automático, unos 30 kilogramos más, es uno de los factores que influye en las prestaciones. Sin embargo, el rendimiento sigue siendo impresionante para un hatchback de cinco puertas homologado para circular.

Una de las principales ventajas de la versión automática es la facilidad de conducción, especialmente en situaciones de mucho tráfico o uso diario. Sin embrague, el GR Corolla se vuelve más amigable para los conductores novatos o aquellos que desean un auto de alto rendimiento sin complicaciones.