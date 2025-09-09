Hay ciudadanos indonesios atrapados por redadas de inmigración en la fábrica de Hyundai US

Yakarta, Viva – El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu) dijo que el General del Consulado de Indonesia (KJRI) Houston había recibido acceso para comunicarse con Ciudadano indonesio atrapado RAID autoridad inmigración En Georgia, EE. UU.

«El Consulado General del Consulado de Indonesia en Houston ha recibido acceso al consulgorio para comunicarse con CHT el 8 de septiembre de 2025 (Time Georgia, EE. UU.)», Dijo el Director PWNI del Ministerio de Asuntos Exteriores Judha Nugraha cuando se contacta con Entre en Yakarta, lunes.

El director de PWNI también dijo que la Dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores de PWNI celebrará una reunión con PT HLI Green Power para discutir el arresto del ciudadano indonesio porque era un empleado de PT Hli Green Power que estaba celebrando una reunión con Hyundai.

Director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Ministerio de Asuntos Exteriores de BHI, Judha Nugraha Foto : Antara/Azmi Samsul Maarif

PT Hyundai LG Industry (HLI) Green Power es una empresa conjunta (empresa conjunta) Entre el grupo de motor Hyundai y la solución de energía LG que producen baterías para vehículos eléctricos (EV) en Indonesia.

La fábrica de la compañía se encuentra en Karawang, West Java, y es la primera y más grande fábrica de baterías de vehículos eléctricos en el sudeste asiático.

Anteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia dijo que había un ciudadano indonesio con el CHT inicial que fue atrapado por la Autoridad de Inmigración de los Estados Unidos (ICE) en la fábrica de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, jueves 4 de septiembre de 2025.

Judha dijo que el ciudadano indonesio estaba en la fábrica para una visita comercial y se reunió con Hyundai cuando ocurrió la redada, afirmando que la persona en cuestión tenía un documento completo para su agenda mientras estaba en los Estados Unidos.

«CHT tiene un plan de viaje de negocios durante 1 mes en los EE. UU. Y está equipado con documentos de pasaporte, visas e invitaciones de la compañía», dijo Judha.

Hasta 475 personas, algunas eran ciudadanos surcoreanos, fueron arrestados y detenidos cuando la Autoridad de Inmigración de los Estados Unidos allanó una fábrica de vehículos eléctricos, que era una empresa conjunta entre Hyundai y LG, Hyundai Metaplant en Ellabell, Georgia, según las autoridades el viernes 5 de septiembre de 2025.

Además de ICE, la operación también implicó la investigación de la seguridad nacional (HSI), el FBI, las patrullas aduaneras y fronterizas, las oficinas de alcohol y tabaco y armas de fuego (ATF), la Agencia de Control de Narcóticos (DEA) y los mariscales estadounidenses.

