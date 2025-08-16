¡Hay cinco emocionantes partidos! Registre el horario de transmisión en vivo de la Super League de hoy y el enlace

Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 nuevamente presentó una serie de partidos emocionantes el sábado 16 de agosto de 2025. En total hubo cinco partidos celebrados simultáneamente en varios estadios, presentando duelos clásicos a la rivalidad caliente entre grandes clubes en el país.

Aquí está el horario completo del partido de hoy:

Calendario de la Super League de hoy (sábado 16 de agosto de 2025)

Persik Kediri vs Madura United

15:30 Wib

Gelora Joko Samudro Stadium

Transmisión en vivo: Vidio [LIVE STREAMING]

Persita vs. Persebaya Surabaya

15:30 Wib

Estadio de la arena del indomilk

Transmisión en vivo: Indosiar & Vidio [LIVE STREAMING]

Psim Yogyakarta vs Arema FC

15:30 Wib

Estadio Sultan Agung

Transmisión en vivo: Vidio [LIVE STREAMING]

Bhayangkara Precision Lampung FC vs PSM Makassar

15:30 Wib

Estadio PKOR Youth Pkor

Transmisión en vivo: Vidio [LIVE STREAMING]

Suelo persa VS Perseguidor Jacarta

19:00 Wib

Estadio de Manahan

Transmisión en vivo: Indosiar & Vidio [LIVE STREAMING]

Big Match: Persis Solo vs Persija Yakarta

De los cinco partidos, el enfoque principal fue ciertamente en el partido nocturno cuando Persis Solo recibió a Persija Jakarta en el estadio Manahan. Se prevé que este duelo esté caliente porque ambos equipos son igualmente ambiciosos para ganar puntos completos para mejorar sus posiciones en la clasificación.

Mientras tanto, el juego de la tarde no es menos interesante. Persita debe luchar contra Persebaya Surabaya, mientras que Psim Yogyakarta probó la fuerza de Arema FC en el partido lleno de prestigio en el sultán Agungg.

Enlace de transmisión en vivo

Todos los partidos de Super League de hoy se pueden ver directamente a través de la plataforma de video, con varios partidos también transmitidos en Indosiar.