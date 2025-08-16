¡Hay cinco emocionantes partidos! Registre el horario de transmisión en vivo de la Super League de hoy y el enlace

Sábado 16 de agosto de 2025 – 13:08 Wib
Yakarta, Viva – Competencia Súper liga 2025/26 nuevamente presentó una serie de partidos emocionantes el sábado 16 de agosto de 2025. En total hubo cinco partidos celebrados simultáneamente en varios estadios, presentando duelos clásicos a la rivalidad caliente entre grandes clubes en el país.
Aquí está el horario completo del partido de hoy:
Calendario de la Super League de hoy (sábado 16 de agosto de 2025)
Persik Kediri vs Madura United
15:30 Wib
Gelora Joko Samudro Stadium
Transmisión en vivo: Vidio [LIVE STREAMING]
Persita vs. Persebaya Surabaya
15:30 Wib
Estadio de la arena del indomilk
Transmisión en vivo: Indosiar & Vidio [LIVE STREAMING]
Psim Yogyakarta vs Arema FC
15:30 Wib
Estadio Sultan Agung
Transmisión en vivo: Vidio [LIVE STREAMING]
Bhayangkara Precision Lampung FC vs PSM Makassar
15:30 Wib
Estadio PKOR Youth Pkor
Transmisión en vivo: Vidio [LIVE STREAMING]
Suelo persa VS Perseguidor Jacarta
19:00 Wib
Estadio de Manahan
Transmisión en vivo: Indosiar & Vidio [LIVE STREAMING]
Big Match: Persis Solo vs Persija Yakarta
De los cinco partidos, el enfoque principal fue ciertamente en el partido nocturno cuando Persis Solo recibió a Persija Jakarta en el estadio Manahan. Se prevé que este duelo esté caliente porque ambos equipos son igualmente ambiciosos para ganar puntos completos para mejorar sus posiciones en la clasificación.
Mientras tanto, el juego de la tarde no es menos interesante. Persita debe luchar contra Persebaya Surabaya, mientras que Psim Yogyakarta probó la fuerza de Arema FC en el partido lleno de prestigio en el sultán Agungg.
Enlace de transmisión en vivo
Todos los partidos de Super League de hoy se pueden ver directamente a través de la plataforma de video, con varios partidos también transmitidos en Indosiar.
