Hay buenas noticias para los propietarios de vehículos en Java Occidental

Bandung, VIVA – A principios de 2026 llegarán buenas noticias para los propietarios de vehículos de motor en Java Occidental. El gobierno provincial de Java Occidental garantiza que los servicios públicos vuelvan a la normalidad, incluidos los pagos. impuesto sobre vehículos motorizado.

Esta certeza es un soplo de aire fresco porque no hay subida del Impuesto sobre Vehículos a Motor para los vehículos particulares. Esta política se aplica a vehículos de dos y cuatro ruedas.

El gobernador de Java Occidental, Dedi Mulyadi, dijo que la estabilidad de los tipos impositivos es una preocupación para el gobierno regional. Según él, este año la gente no tiene que preocuparse por cargas fiscales adicionales.

«Para los vehículos privados, de dos y cuatro ruedas, no habrá aumento de impuestos, sigue siendo el mismo que en 2025», dijo, citado por VIVA Otomotif del sitio web Bapenda de Java Occidental, el domingo 4 de enero de 2026.

Aparte del PKB, es seguro que la tarifa de transferencia de vehículos de motor en Java Occidental no experimentará cambios en las tarifas. Esto brinda certeza a las personas que desean realizar el proceso de cambio de nombre de un vehículo.

No sólo eso, el Gobierno Provincial de Java Occidental también ha adoptado políticas que favorecen al sector empresarial del transporte. El tipo impositivo para los vehículos con matrícula amarilla se ha reducido significativamente en comparación con el año anterior.

Para el transporte de pasajeros, el tipo impositivo que inicialmente era del 60 por ciento se ha reducido ahora al 30 por ciento. Mientras tanto, el transporte de mercancías con placas amarillas cayó del 100 por ciento al 70 por ciento.

Se espera que esta política alivie la carga operativa de las empresas de transporte y logística. El gobierno considera que este sector tiene un papel importante en el mantenimiento de la economía regional.

Por otro lado, Dedi Mulyadi también agradeció a la gente de Java Occidental que ha sido obediente en el pago del impuesto a los vehículos. Destacó que los impuestos pagados tienen un impacto directo en el desarrollo regional.

«A partir del impuesto a los vehículos de motor pagado por el público, hoy las carreteras en Java Occidental son más suaves, más anchas, muchas están equipadas con aceras, parques, alumbrado público, drenaje y CCTV», dijo Dedi Mulyadi.

Valoró que este logro fue resultado del trabajo conjunto entre el gobierno y la comunidad. Se dice que el cumplimiento tributario es la base principal para mejorar la calidad de la infraestructura.

De cara a 2026, el Gobierno Provincial de Java Occidental invita al público a seguir manteniendo la conciencia sobre el pago de impuestos a tiempo. Este paso se considera importante para mantener la sostenibilidad del desarrollo regional.