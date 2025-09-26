Hay aportes y críticas sobre MBG, las personas pueden informar aquí.

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Prepare un canal de queja para facilitar a la comunidad, incluidos los padres y la comunidad, informa quejas, críticas y aportes para la implementación de programas de alimentación nutricional gratuitos (Mbg) En sus respectivas regiones.

El vicepresidente de BGN Nanik S. Deyang durante una conferencia de prensa en Yakarta, el viernes, dijo que, por el momento, la comunidad podría acceder a la página «bgn.lapor.go.id» para enviar quejas, quejas y críticas a los servicios de MBG en su área.

«Nos hemos preparado, habrá una línea directa (canal de queja, ed.), Donde la comunidad, los padres, todos, cualquiera o periodistas pueden informar lo que sucede en el campo y esto realmente nos ayudará a poder tomar medidas rápidas», dijo Nanik respondiendo las preguntas de los periodistas.



Subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S. Deyang (izquierda) Foto : Entre/Genta Tenri Mawangi

Se dirige al canal de queja MBG para operar esta semana.

Más allá de eso, Nanik dijo que BGN también tiene una cuenta oficial de redes sociales que también está abierta para quejas del público.

«En las redes sociales estamos abiertos. Entonces, si la gente quiere DM (enviando mensajes privados, ed.), Luego informa a través de las redes sociales, respondemos de inmediato», dijo Nanik.

Hasta ahora, BGN proporciona la página https://bgn.lapor.go.id para acomodar las quejas públicas. La página tiene sus propias piezas para acomodar quejas, aspiraciones y solicitudes de aspiraciones.

En la misma página, hay formularios que deben completarse, especialmente para títulos de informes, contenido de informes, fecha de eventos, ubicación de la escena y categoría de informes.

El remitente del informe tampoco necesita preocuparse por la confidencialidad de su identidad, porque hay opciones anónimas y confidenciales. Después de eso, el reportero también puede adjuntar varios documentos como respaldo de sus informes.

En la misma ocasión, Nanik también prometió sesiones de conferencias de prensa periódicas, que una vez es la semana con los reporteros, para proporcionar la información más reciente sobre MBG y también brindar oportunidades para que la tripulación de los medios obtenga una explicación de BGN cuando hay incidentes de envenenamiento, junto con el seguimiento.

Nanik aseguró que BGN no estaba ausente y no cubrió ningún incidente en la implementación de MBG.

BGN, según Nanik, presentó transparencia y responsabilidad en la implementación de MBG, que es un programa prioritario del presidente Prabowo Subianto. (Hormiga)