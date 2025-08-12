





Me gustaría preguntarte si eres vegetariano, pero me temo que me darás una respuesta compleja y me confundirás. Podrías decirme que eres vegano, no vegetariano. La primera vez, fui a luchar por un diccionario para saber que un vegano es muy parecido a un jainista, pero tiene problemas con cualquier cosa que haya surgido de un animal o un pájaro, como huevos y leche. Paneer Pasanda estaría fuera.

Puede meterse con mi cabeza y decir que eres ovo-lacto-vegetariano. Finalmente descubriría que se trata de plantas, pero no le importan algunas cosas animales como los huevos y la leche.

Al igual que el sexo, las preferencias alimentarias ya no son binarias; Hay un universo de permutaciones entre vegetariano y no vegetariano. Pero todos están de acuerdo: los hombres de verdad (y las mujeres) comen carne, escupen los huesos y luego luchan contra las guerras. Tambrams y los martillos similares comen hojas y granos, y resuelven ecuaciones cuadráticas.

La carne roja cruda ahora tiene una mala reputación porque la agricultura de fábrica es brutal, codiciosa, sucia y letal para el medio ambiente. La producción de 1 kg de carne de res requiere 1451 litros de agua, el equivalente a 10 bañeras, y crea aproximadamente 99 kg de gases de efecto invernadero (GEI), el equivalente a un viaje de Mumbai a Pune en un automóvil de gasolina. Los principales GEI son el metano liberado por las vacas y las emisiones de la alimentación animal en crecimiento.

En la India, la carne de res comprometida podría exponerlo a una revisión del impuesto sobre la renta, por lo que puede centrarse en degradar el cordero. “No hay problemas, señora, ¿quién come cordero? huella de carbono. Y me encanta el queso «.

Puede que tenga que repensar el queso. Hacer 1 kg de queso duro requiere aproximadamente 10 litros de leche y usa aproximadamente 5600 litros de agua (37 bañeras). Esto le da una huella de carbono de alrededor de 23 kilogramos de equivalentes de CO2 por kilogramo de queso (aproximadamente lo mismo que conducir un automóvil de gasolina desde Ahmedabad hasta Vadodara).

Aquí, el bengalí subirá la apuesta, diciendo que solo come Feesh. Él cree que ha encontrado el punto óptimo entre los vegetarianos y los no vegetarianos. El pescado es blanco, como el pollo, y aparentemente no tiene sangre. Se cocina rápidamente, como las verduras. Y aleluya, no tiene huella de carbono en absoluto.

¿En realidad? Les doy, damas y caballeros, el presumido pescatario, el único entusiasta que cree que los gobierna a todos. Está tan equivocado.

Tengo malas noticias para ti, Eater de pescado. La pesca no puede liberar gases de efecto invernadero y destruir las selvas tropicales, pero está devastando nuestro planeta de una manera que nunca soñé hasta que vi un documental llamado Seaspiracy.

Para cuando termine contigo, anhelarás hierba. Nunca volverás a mirar un pez moilly de la misma manera.

Déjame contar los caminos.

Has oído hablar de la Gran parche de basura del PacíficoEl giro del vórtice de basura hecha por el hombre, principalmente plástico, que cubre 1,605,000 km2 de océano en algún lugar entre Hawai y California. Casi la mitad está compuesta por redes de pesca desechadas, más peligrosas para los peces de plástico porque están diseñados para atrapar y matar. La práctica de la pesca de línea larga establece suficientes líneas de pesca para envolver todo el planeta 500 veces al día.

Aquí hay una nueva palabra para ti: Capch. Son todos los peces que se atrapan accidentalmente mientras pescan algo más. Son peces irrelevantes, y simplemente mueren y son arrojados al agua. La próxima vez que comas atún, recuérdate que 45 delfines mueren por cada ocho atunes azules que llegan a la mesa.

Los tiburones matan a unas 10 personas por año, pero matamos de 11,000 a 30,000 tiburones por hora, principalmente como captura incidental, lo que se suma a un estimado de 50 millones de tiburones al año.

Pesca comercial Mata a más de 300,000 ballenas y delfines anualmente como captura incidental. Hasta el 40 por ciento de todos los peces que los humanos son devueltos como captura incidental, la mayoría de ellos muertos antes de golpear el agua.

¿Todavía está interesado en ese sushi de Maguro Nigiri con rodajas rojas de atún azul? Aquí hay más disuasión: gracias a nuestros hábitos de pesca salvajes, hemos agotado el 97 por ciento del atún de los pies azules que existían hace unas décadas. Para 2048, nuestros océanos estarán prácticamente vacíos de peces.

¿A dónde irás por tu curry de pescado Goan entonces?

Hablemos de los arrastreros de fondo, los monstruosos recipientes que arañan y dragan el océano para netear a los peces, cicatrando irreparablemente el fondo del mar, destruyendo corales y hábitats que han tardado millones de años en formarse.

Bottom Rawling Wipes sale un estimado de 3,9 mil millones de acres de fondo marino cada año, equivalente a la superficie terrestre combinada de Groenlandia, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, el Reino Unido, el Reino Unido AlemaniaFrancia, España, Portugal, Italia, Turquía, Irán, Tailandia y Australia.

En total, esos botes de pesca que no vemos, escuchamos o conocemos están matando a 2.7 billones de peces cada año.

Me está volviendo más difícil decir que sí a cualquier carne ya, incluso si me hace un caso atípico desagradable. En Palakkad, donde todo es más simple, a mi madre se le enseñó a hacer una comida vegetariana saludable y saludable que sabía real y no tenía sangre en sus manos. No conozco a nadie allí que haya fallado en sus exámenes o que muriera temprano porque solo comieron plantas.

Crecimos en eso, y ahora vuelvo a eso.

Puede comunicarse con Cy Gopinath en cygopi@gmail.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





