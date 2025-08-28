Hay algo que hace una escena en el Pathway Festival 2025

Riau, o – Festival Pista 2025 en Kuantan Singingi Regency, Riau, tuvo lugar más animado que en años anteriores. Además de la presencia de miles de espectadores y la aparición del equipo de remo de varias regiones, la atención pública también fue absorbida por la aparición de la mascota de Duolingo, un búho verde que se llama familiarmente dúo.

La presencia del dúo en medio del icónico festival cultural hizo que la atmósfera fuera más animada. No solo alentando las paletas, la mascota de Duolingo también se mezcló con la comunidad a orillas del río Kuantan. Desplácese para conocer la información completa, ¡vamos!

Uno de los momentos de mayor atención es cuando el dúo Dancing sigue el estilo viral de Mely Mike, un movimiento que anteriormente era popular gracias a la figura «agricultura de aura Chico «que se había convertido en objeto de discusión en el extranjero.

La acción espontánea provocó risas, así como el entusiasmo de los visitantes. Muchos documentaron el comportamiento de la mascota verde y lo compartieron en las redes sociales.

«Cómo no darse cuenta, el aura más prominente del Ijo Duolingo», escribió la cuenta @shely.gani, citada el jueves 28 de agosto de 2025.

«Fuera de la razón, Duolingo podría estar metido en la multitud como @duolingoindonesia #duolingo #pacujalur», dijo otro.

El fenómeno se convirtió en una conversación porque el dúo estuvo presente sin anuncios oficiales. Su presencia fue considerada repentinamente para que el festival se sintiera más auténtico y lleno de sorpresas.

«No esperaba conocer al dúo aquí, pero resultó ser muy apropiado», dijo un visitante.

Estrategia de Duolingo en Indonesia

Aparentemente, la aparición del dúo en el Runway Festival Path 2025 no es solo entretenimiento. Este momento coincide con el lanzamiento de la cuenta oficial de Duolingo Indonesia en la plataforma Tiktok e Instagram a través de @Duolingoindonesia.

El paso marca la estrategia de Duolingo para acercarse al pueblo indonesio a través de un enfoque cultural popular. En lugar de anuncios formales, Duolingo eligió aparecer directamente en la comunidad al animar uno de los festivales culturales más grandes de Riau.

Un estilo global traído a la patria

En el ámbito internacional, Duolingo es conocido por sus estrategias de comunicación únicas que a menudo causan emoción. Desde el drama de la trapeación de abril «Dead Duo», interacción con el cantante mundial Two LIPA, hasta los comentarios satíricos en el evento Met Gala, todos lograron atraer la atención de los ciudadanos.

Ahora, el estilo interactivo y humorístico se lleva a Indonesia a través de la presencia de un dúo en la pista de pista. Al aludir a las tendencias virales como «Aura Farming Boy», Duolingo muestra su consistencia en transmitir el mensaje de que el lenguaje de aprendizaje puede empaquetarse en una manera divertida, relevante y cercana a la vida cotidiana.

El Festival de la Pista 2025 no solo es un lugar para el orgullo de la comunidad RIAU, sino también una etapa para estrategias creativas globales que ahora saludan a la gente de Indonesia.