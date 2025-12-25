Hay algo nuevo en este auto Honda Civic

Jacarta – honda muestra una vez más su enfoque único en el desarrollo de vehículos electrificados. Vía Honda Cívico Este fabricante japonés presentó el último Prototipo RS móvil híbrido que no sólo se centra en la eficiencia del combustible, sino que también mantiene la sensación de conducción deportiva que ha sido el sello distintivo del Civic.

El último coche Honda Civic RS

Este prototipo está programado para aparecer en el Salón del Automóvil de Tokio de 2026 e inmediatamente llamó la atención porque atrajo tecnología algo poco habitual en el segmento híbrido: la simulación de cambios de marcha aunque se utilice un sistema de transmisión automática basado en un motor eléctrico.

Sistema híbrido con experiencia de conducción única

A diferencia del Civic RS convencional, que depende de un motor de gasolina y una transmisión manual de seis velocidades, el Civic RS Prototipo utiliza el sistema Honda e:HEV, una tecnología híbrida que combina un motor de gasolina con dos motores eléctricos.

La principal singularidad reside en la función S+ Shift, un sistema electrónico diseñado para imitar la sensación de cambiar de marcha manualmente. Esta tecnología regula la velocidad del motor, la potencia y la respuesta del sonido para que el conductor sienta que la transición es como un cambio de marcha real, aunque técnicamente no se cambian marchas físicas.

Este enfoque tiene como objetivo mantener la participación del conductor, especialmente para aquellos a quienes les gusta el carácter de los automóviles manuales, pero aún quieren cambiar a vehículos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Rendimiento híbrido que sigue siendo deportivo

Aunque Honda no ha publicado especificaciones oficiales detalladas, se espera que el Civic RS Hybrid utilice un motor de gasolina de 2,0 litros que funciona con dos motores eléctricos, una configuración que se ha utilizado en varios de los últimos modelos Civic.

Se prevé que la potencia combinada del sistema híbrido esté en el rango de 200 caballos de fuerza, suficiente para proporcionar una aceleración sensible sin sacrificar la eficiencia del combustible. La potencia característica de una moto eléctrica también hace que la respuesta del pedal del acelerador sea instantánea, especialmente cuando se conduce por ciudad.

Con esta combinación, el Civic RS Prototipo tiene el potencial de convertirse en un puente entre los autos deportivos convencionales y la era de la electrificación, sin perder la identidad divertida del Civic.

Diseño aún deportivo con un toque moderno.

En términos de apariencia, el Civic RS Prototype Hybrid aún mantiene el diseño agresivo típico del Civic RS. El logotipo RS, los detalles oscuros y la forma aerodinámica de la carrocería siguen siendo las características principales. Sin embargo, al ser un modelo híbrido, existe la posibilidad de cambios de detalle como la eliminación del escape convencional o ajustes aerodinámicos para mayor eficiencia.