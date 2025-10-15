Jacarta – Historia Lunes Jaya no puede separarse del largo recorrido de la zona de Senen como uno de los centros económicos más antiguos de Yakarta. Fundada durante la época colonial holandesa, esta área originalmente funcionaba como un mercado tradicional que estaba abierto todos los lunes, el origen del propio nombre «Senen». A medida que la ciudad se desarrolló, Senen se convirtió en un importante nodo comercial que reunía a varios grupos: comerciantes, trabajadores y artistas que buscaban un espacio de expresión en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad capital.

Entre los años 1970 y 1990, Senen Jaya se convirtió en un moderno centro comercial que era popular entre los residentes de Yakarta. Se ha convertido en un símbolo de la dinámica urbana, un lugar donde la cultura pop, el comercio tradicional y la interacción social se combinan en un solo espacio. Aunque experimentó incendios y revitalización, esta zona sigue siendo uno de los impulsos económicos del pueblo de Yakarta.

Hoy Senen Jaya no sólo es conocida como una zona comercial, sino también como un espacio que busca mantener la continuidad entre tradición y modernidad. Las actividades matutinas en el Subuh Cake Center son testigos de cómo las tradiciones culinarias locales continúan vivas en medio de la modernización de la ciudad. Desde pasteles húmedos, bocadillos de mercado hasta ingredientes básicos para pasteles, todo se combina en un mosaico económico y cultural distintivo.

En 2025, habrá algo diferente en el rostro de Senen Jaya. En conmemoración del 80.º aniversario de la República de Indonesia, esta zona acogerá el Festival del pastel de lapislázuli de Yakarta 2025, resultado de una colaboración entre Senen Jaya y Rose Brand. Con el tema «Sabor del archipiélago, color de Indonesia», este festival presenta pasteles en capas como símbolo de la diversidad y la unión de la nación.

Según Annisa Nugraheni, directora de marketing de los bloques 1 y 2 del centro comercial Senen Jaya, se espera que este festival se convierta en un foro para preservar las delicias culinarias indonesias. «El pastel de capas es un símbolo de la dulzura de la unidad. A través de este festival, queremos recordar al público que la diversidad es la fuerza fundamental de la nación», dijo, citado en un comunicado oficial, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Mientras tanto, Michaeliaputra, directora de marketing de PT Sungai Budi (Rose Brand), consideró esta actividad como un impulso importante para mantener las tradiciones culinarias. «Este festival coincide con el 80º Día de la Independencia de la República de Indonesia y es una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la unión manifestada en la diversidad», afirmó.