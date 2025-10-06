Hay algo diferente del nuevo distribuidor de Jaecoo

Cibubur, Viva – Jaecoo Ampliando su red en Indonesia abriendo la tienda Jaecoo Cibubur City. Esta salida se encuentra en el primer piso de Ciputra Cibubur Mall, Bekasi, y viene con un concepto diferente. Si un concesionario de automóviles generalmente usa el concepto 3S (ventas, servicio, repuestos), Jaecoo elige centrarse en el concepto de 1s (ventas).

Esta tienda de la ciudad enfatiza una experiencia de ventas más simple e interactiva. Los visitantes pueden ver las tres unidades en exhibición directamente, que consta de dos jaecoo j7 shs y un jaecoo j8 shs ardis. Las instalaciones de carga también están disponibles como parte de la preparación para enfrentar los vehículos de electrificación.

Además de mostrar la pantalla de la unidad, los visitantes también pueden intentar directamente el rendimiento del vehículo. Hay tres unidades de prueba de prueba disponibles, a saber, Jaecoo J7 SHS, J8 Ardis y J8 SHS Ardis. De esa manera, los posibles consumidores pueden experimentar la experiencia de conducir antes de tomar una decisión.

Para los servicios después de las ventas, Jaecoo coloca instalaciones especiales frente al centro comercial Ciputra Cibubur. En esa ubicación, los consumidores pueden hacer un servicio de luz e inspección previa a la entrega (PDI). Esta separación muestra la diferencia entre la sala de exposición de ventas y el centro de servicio.

«La inauguración de la tienda de la ciudad de Jaecoo Cibubur marca nuestros importantes pasos para expandir el alcance y el fortalecimiento de la presencia de marcas en la región de East Jabodetabek», dijo Max Zhou, director de país Jaecoo Indonesia, el lunes 6 de octubre de VIVA Automotive.

Esta salida opera todos los días a las 10:00 a 22:00 WIB, después de las horas operativas del centro comercial. De esa manera, los visitantes tienen flexibilidad para visitar. Además, también hay servicios de selección gratuitos para el servicio de vehículos de casas de consumo.

«A través de la presencia de la tienda de la ciudad de Jaecoo Cibubur, queremos brindar oportunidades para que el público vea y sienta de primera mano las diversas características y sofisticación del modelo Jaecoo, incluidos los Ardis J8 SHS que acaba de ser lanzado», dijo Hartono Usea, comisionado de Sun Motor Group, así como socios de la tienda de la ciudad Jaecoo Cibubur.

JAECOO J8 SHS Ardis está presente como un SUV híbrido con una combinación de 1,5 litros de motor híbrido dedicado al motor TGDI y un sistema híbrido eléctrico 3DHT. Este vehículo produce energía de hasta 530 caballos de fuerza con un par máximo de 650 nm.