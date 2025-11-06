Hay accesorios modernos que debes tener

VIVA – No todo el mundo puede permitirse el lujo de comprar un coche nuevo con característica sofisticado y tecnológico moderno. Pero la buena noticia es que aún puedes hacer que tu viejo auto se sienta como el último simplemente agregando algunos accesorios prácticos y asequibles.

Según informes de SlashGearcitado por VIVA el jueves 6 de noviembre de 2025, varios accesorios coche clasico Con precios relativamente económicos, ahora está disponible en el mercado y puede incorporar varias funciones modernas como Bluetooth, carga rápida e incluso calefacción de asiento a su vehículo anterior. Con unos pocos toques, un coche viejo puede parecer más funcional, cómodo y, por supuesto, seguir siendo relevante en la era moderna.

1. Transmisor FM Bluetooth: una solución sencilla para transmitir música

En muchos coches clásicos, el sistema de audio de serie normalmente sólo admite radio y CD. Bueno, con un transmisor FM Bluetooth, puedes conectarte Teléfono móvil al sistema de audio del automóvil sin tener que reemplazar la unidad principal.

Simplemente conecte el transmisor a una toma de 12 V (encendedor de cigarrillos), conecte su teléfono celular mediante Bluetooth y luego configure la frecuencia de radio del automóvil para que coincida con la frecuencia del transmisor. Después de eso, puede reproducir música, recibir llamadas o escuchar la navegación desde su teléfono celular directamente a los parlantes del automóvil.

Algunos modelos de transmisores modernos incluso tienen características adicionales como un puerto USB para carga rápida, una ranura microSD y una pantalla LED. El precio también es bastante asequible, normalmente por debajo de 200.000 IDR.

2. Arrancador portátil: salvavidas cuando se agota la batería

Uno de los problemas clásicos de los coches viejos es la batería que se desgasta con facilidad. Aquí es donde un arrancador portátil se convierte en una herramienta importante que debes tener.

Este dispositivo permite arrancar el coche sin necesidad de la ayuda de otro vehículo. Simplemente conecte el cable al terminal de la batería y el motor podrá arrancar inmediatamente de nuevo.

Modelos como el Duralast DL-800 incluso están equipados con luces LED de emergencia y puertos USB para cargar teléfonos u otros dispositivos. Con su tamaño compacto y gran potencia, esta herramienta puede ser un verdadero salvavidas en situaciones de emergencia.

3. Compresor de aire portátil: infle neumáticos en cualquier momento

Un pinchazo en medio de un viaje puede ser una verdadera molestia, especialmente si no hay una gasolinera cerca. Por lo tanto, es muy recomendable tener un compresor de aire portátil.