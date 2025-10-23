Hay 753 mil vacantes laborales en 99 mil empresas al cierre de septiembre de 2025

Jacarta – Secretario General del Ministerio de Mano de Obra (Ministerio de Mano de Obra), informó Cris Kuntadi, hasta el 30 de septiembre de 2025 eran 753.500 vacante de empleo que se entrega en línea por 99,438 compañíaen total necesidad personal llegando a 938.353 personas.

Según sus palabras, los datos del Centro de Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo ilustran la situación del mercado laboral nacional para el período enero-septiembre de 2025, que muestra una alta actividad tanto en términos de solicitantes de empleo como de vacantes disponibles.

«Mientras tanto, las nuevas oportunidades laborales abiertas en el período septiembre de 2025 son 117.406 puestos vacantes de 33.040 empresas, con una demanda total de mano de obra de 146.496 personas», dijo Cris en su comunicado del jueves 23 de octubre de 2025.

Explicó el estado del mercado laboral nacional hasta finales de septiembre de 2025, donde había 1.595 empresas que utilizaban Karirhub para la contratación. Donde existen un total de 9,524 puestos vacantes, y una demanda laboral total de 67,014 trabajadores.

Proveedor de ofertas de empleo para solicitantes de empleo.

«Ha habido un aumento en el número de solicitantes de empleo registrados que utilizan Karirhub en 81.800, por lo que el número total de solicitantes de empleo registrados en 2025 será de 660.379 personas», dijo Cris.

Agregó que el total de demandantes de empleo detectados buscaban activamente trabajar en los últimos seis meses (buscadores de empleo activos) y son usuarios de Karirhub, llegando a 670.816 personas en septiembre de 2025.

«Durante ese período hubo 3.028.418 transacciones de solicitudes de empleo por parte de solicitantes de empleo que utilizaron Karirhub en 2025», dijo.

Mientras tanto, el jefe del Centro de Mercado Laboral del Ministerio de Mano de Obra, Surya Lukita, añadió que la mayoría de los solicitantes de empleo tenían entre 20 y 24 años, es decir, el 29,3 por ciento, con calificaciones educativas de SMK (35,1 por ciento), SMA (31,6) y Universidad (16,3).

«La mayoría de las oportunidades de empleo abiertas en septiembre fueron puestos de trabajo para operadores de producción en fábricas de prendas de vestir y manufacturas, con un total de 11.144 personas en las provincias de Java Occidental y Java Central», dijo.