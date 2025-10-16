Hay 4 nuevos sospechosos en el caso del asesinato del Brigadier Esco, todos ellos familiares de la esposa de la víctima

Mataron, EN VIVO – La policía de West Lombok Resort, West Nusa Tenggara nombró a cuatro sospechar Novedad en el desarrollo de investigaciones de casos sospechosos. asesinato Brigadier Esco Faska confía.

Lea también: Líder de la organización de masas Petir arrestado por la policía debido a extorsión a la empresa y amenazado con 9 años de prisión



El jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de West Lombok, AKP Lalu Eka Arya Mardiwinata, en una conferencia de prensa en West Lombok el jueves, reveló que los cuatro nuevos sospechosos tenían las iniciales SA, PA, DR y NU.

«Esta determinación se fundamenta en los resultados del desarrollo de la investigación», afirmó.

Lea también: Prabowo emitirá un decreto presidencial que resolverá la deuda de KCIC, dice Luhut



Dijo que esta determinación se basó en los resultados de un estudio de caso realizado por investigadores de la policía de West Lombok el miércoles 15 de octubre de 2025.

En cuanto a las identidades de los cuatro sospechosos, la policía solo reveló que eran la familia del primer sospechoso, a saber, la brigadier Rizka Sintiani, quien era la esposa del fallecido Esco.

Lea también: Método De Una Banda Fraudulenta Que Hace Que El Padre De Raline Shah Perda 254 Millones De IDR, 2 Convictos Son Prisioneros En La Prisión De Medan



La policía descubrió el papel de los cuatro nuevos sospechosos a partir de los resultados de la reconstrucción del caso en la casa del fallecido el lunes (29/9). Aparecieron dos hombres portando collares con la identidad del Sr. X.

En ese momento, el sospechoso brigadier Rizka se negó a continuar la escena cuando el cuerpo del brigadier Esco se trasladó desde la trastienda de la casa al jardín trasero de la casa donde lo encontraron los vecinos.

El cuerpo del brigadier Esco fue encontrado muerto con el cuello enredado en una cuerda atada a un pequeño árbol. El incidente tuvo lugar en Hang Bridge Village, distrito de Sheet, West Lombok Regency. (Hormiga)