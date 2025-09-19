Hay 17 vacaciones nacionales y 8 días de licencia conjunta en 2026, tenga en cuenta la fecha

Yakarta, Viva – El gobierno estableció ocho días Vacaciones juntos En 2026 a través de un decreto conjunto (SKB) del Ministro Coordinador de Desarrollo y Cultura Humana, el Ministro de Religión, el Ministro de Empoderamiento del Aparato Estatal y la Reforma Burocrática, y el Ministro de Manpower.

«Para la fiesta nacional total de 17 días, mientras que la licencia compartida es nuestra discusión en los minutos cruzados, que se acordó y decidimos que para 2026, el permiso conjunto se convirtió en ocho días», dijo el viernes el ministro coordinador de PMK Pratikno en Yakarta.

Pratikno explicó los detalles de los ocho días de licencia conjunta, a saber:

1. Lunes, 16 de febrero de 2026 junto con el Año Nuevo Chino 2577 Kongzili;

2. Miércoles, 18 de marzo de 2026 al lado de Nyepi Holy Day o Saka Año Nuevo 1948;

3. Viernes, 20 de marzo de 2026 al lado de Eid al -FITR 1447 Hijri;

4. Lunes, 23 de marzo de 2026 junto con Eid Al -FitrR 1447 Hijri;

5. Martes, 24 de marzo de 2026 junto con Eid Al -FitrR 1447 Hijri;

6. Viernes 15 de mayo de 2026 al lado de la una con el aumento de Jesucristo;

7. Jueves, 28 de mayo de 2026 al lado de Eid Al -adha 1447 Hijri;

8. Jueves, 24 de diciembre de 2026 junto con el nacimiento de Jesucristo.

Mientras tanto, los siguientes son 17 vacaciones nacionales:

1. Jueves, 1 de enero de 2026 para coincidir con el Año Nuevo 2026 AD;

2. Viernes 16 de enero de 2026 coincidiendo con Isra ‘Mi’raj Profeta Muhammad;

3. Martes, 17 de febrero de 2026 coincide con el año nuevo chino 2577 Kongzili;

4. Jueves, 19 de marzo de 2026 coincidiendo con el Día Santo de Nyepi (Año Nuevo Saka 1948);

5. Sábado, 21 de marzo de 2026 coincidiendo con Eid Al -FitrR 1477 Hijri;

6. Domingo, 22 de marzo de 2026 para coincidir con Eid al -Fritr 1477 Hijri;

7. Viernes 3 de abril de 2026 coincide con la muerte de Jesucristo;

8. Domingo 5 de abril de 2026 coincide con la resurrección de Jesucristo (Pascua);

9. Viernes 1 de mayo de 2026 coincidiendo con el Día Internacional del Trabajo;

10. Jueves, 14 de mayo de 2026 para coincidir con el aumento de Jesucristo;

11. Miércoles 27 de mayo de 2026 coincide con Eid Al -adha 1447 Hijri;

12. Domingo 31 de mayo de 2026 coincidiendo con Vesak Holiday 2570 Era (BE);

13. Lunes 1 de junio de 2026 para coincidir con el cumpleaños de Pancasila;

14. Martes 16 de junio de 2026 para coincidir con 1 Muharam Islámico Año Nuevo 1448 Hijri;

15. Lunes 17 de agosto de 2026 coincidió con la Proclamación de la Independencia;

16. Martes, 25 de agosto de 2026 para coincidir con el cumpleaños del Profeta Muhammad;

17. Viernes, 25 de diciembre de 2026 coincidiendo con el nacimiento de Jesucristo (Navidad).

El ministro de Panrb, Rini Widyantini, dijo que la licencia conjunta también se aplica al aparato civil estatal (ASN) de acuerdo con el Reglamento del Gobierno (PP) número 11 de 2017 o que ha sido modificado en el PP número 17 de 2020 con respecto a la administración de funcionarios públicos, que regula varios tipos de licencia con derecho a obtener por ASN.

«Más tarde, el decreto presidencial se emitirá para irse con ASN», dijo Rini.

Mientras que el Ministro de Religión (Menag) Nasaruddin Umar dijo que la decisión de las vacaciones nacionales y la licencia conjunta en 2026 fue muy justa para todos los adherentes de las comunidades religiosas.

«Es muy justo, el Islam cinco veces por vacaciones, los cristianos católicos cuatro veces, el hinduismo una vez, Buda una vez, Confucio una vez, por lo que se extiende, con suerte todas las partes pueden disfrutar más, como esta es la mejor», dijo el ministro de religión.

El viceministro de mano de obra (Wamenaker) Afriansyah Noor dijo que la decisión había pasado por un acuerdo de equipo técnico de Echelon 1 y 2 con otros tres ministerios.

«Hemos acordado ocho días como licencia conjunta, si Dios quiere, esto funcionará sin problemas y en 2026 todo estará bien», dijo. (Hormiga)