Hawks Trade Buzz: el MVP de las Finales de la NBA podría venir

Boston Celtics estrella Jaylen Brown Dejó la puerta abierta a un posible mudanza de regreso a Atlanta, aunque el delantero de 28 años sigue firmemente arraigado como piedra angular de los Celtics.

Brown, a quien creció en Marietta, Georgia, se le preguntó durante un aparición de radio reciente en Atlanta Si los fanáticos eventualmente podrían verlo listo para el Halcones.

«Nunca se sabe», dijo Brown. «… te siento», cuando el presentador de radio Darian «Big Tigger» Morgan dijo que le encantaría verlo con un uniforme de Hawks. «Creo que mi abuela también … nunca se sabe, ya veremos».

Celtics en transición

Mientras Brown jugó con la posibilidad de regresar a Atlanta, los Celtics están navegando por un período de transición.

Coestrella Jayson Tatum está dejado de lado con una lesión de Aquiles, dejando a Brown para llevar una carga más pesada. Las salidas de Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford y Grano de escotilla He empujado aún más a la dos veces MVP de las Finales de la NBA de Boston a un papel de liderazgo.

Brown promedió 22.2 puntos, 5.8 rebotes, 4.5 asistencias y 1.2 robos la temporada pasada, continuando su carrera como una de las principales alas de dos vías de la liga. All-Star cuatro veces, está entrando en el segundo año de su acuerdo Supermax de cinco años y $ 304 millones.

Vicepresidente de Operaciones de Baloncesto de los Celtics, Mike Zarren Derrick White.

«Esos dos muchachos son muy, muy geniales jugadores de la NBA, y no ha habido nada cercano al intercambiarlos». Zarren le dijo a los periódicos en junio. «No estoy seguro de dónde provienen todos los informes, pero esos tipos son partes clave de nuestro equipo, y tenemos la suerte de tenerlos aquí».

Consideraciones de la lista de Hawks

La posición principal de Brown se superpone con los halcones ascendentes hacia adelante Jalen Johnsonquien registró los mejores 18.9 puntos de la carrera, 10.0 rebotes, 5.0 asistencias, 1.6 robos y 1.0 bloqueos por juego antes de que una lesión en el hombro acortar su temporada.

Atlanta también enfrenta una decisión crítica con respecto a la estrella de la franquicia Trae jovenquien es elegible para una extensión máxima de cuatro años y $ 228.6 millones pero aún no ha recibido una oferta. Young, cuatro veces All-Star, posee una opción de jugador de $ 49 millones para 2026-27 y podría convertirse en un candidato comercial si no se alcanza ninguna extensión.

Fans de Brown’s Future y Hawks

Mientras que un intercambio entre Brown y Young no está sobre la mesa, Boston está fuertemente invertido tanto en Brown como en Tatum, el año de transición de los Celtics, agravado por el retroceso de Aquiles de Tatum, hace de Brown un posible activo comercial en el futuro. Los fanáticos de los Hawks deben tener en cuenta que el turno de alineación de lesiones de Boston y las consideraciones financieras podrían crear una ventana para que Brown eventualmente considere un regreso a casa.

Posibles rivales de halcones

¿Debería Boston entretener las ofertas para Brown, el San Antonio Spurs son ampliamente considerados como el líder de sus servicios. Los Spurs, que conservaron sus activos durante el Kevin Durant Sorteo, han monitoreado durante mucho tiempo el estado de Brown.

«Aparte de un posible comercio para Giannis en el futuro, los Spurs también han monitoreado el estado de Jaylen Brown con los Boston Celtics a lo largo de los años», Brett de Brutchpoint, Siegel, informó en junio. «Ahora que los Boston Celtics están preparados para dar un paso atrás y están buscando reducir los costos, de la manera de la Final MVP de 28 años vale la pena hablar de repente».

Por ahora, Brown sigue siendo un celta, enfocado en ayudar a Boston a navegar una temporada desafiante con Tatum marginado y el equipo en transición. Pero los fanáticos de los Hawks pueden continuar soñando con un héroe de la ciudad regresando a Georgia, con el tiempo y la oportunidad potencialmente alineándose en el futuro.