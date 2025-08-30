Haul Akbar Pangersa Uwa Kh Zezen, Sarmuji invitado a fortalecer la hermandad y el trabajo

Sukabumi, Viva – Miles de fieles, académicos, santri y una familia extendida de la Azzaniyyah islámica internado empacaron el evento Transportar Akbar 10 ° Pangersa Uwa Kh Zezen Za Bazul Asyhab, que tuvo lugar solemnemente en Sukabumi, West Java, viernes 29 de agosto de 2025.

El evento fue lleno de oraciones conjuntas, lectura de Tahlil, Tausiyah de los eruditos, y la reunión de la familia Pesantren extendida presentó una atmósfera llena de calidez Ukhuwah. El pico de la actividad tuvo lugar con total respeto por el servicio ejemplar y gran de Pangersa Uwa Kh Zezen para guiar a la gente.

Secretario General del Partido DPP Golkar Mahoma Sarmuki El presente dio un discurso. Hizo hincapié en que el recorrido no es solo un momento para conmemorar los servicios de los académicos, sino que también anima el espíritu de la hermandad y el trabajo.

«Dios desee, si el Pangarsa Uwa se ha multiplicado en el reino de Barzah. Todos estamos presentes aquí que no son necesariamente. Nuestra tarea es fortalecer la hermandad. Azzaniyah es famoso, para ser una familia extendida.

Además, enfatizó que la doctrina del trabajo del trabajo del Partido Golkar era fiel a la caridad Saleh. «El punto son los hechos piadosos. Y Allah siempre se mantiene entre la fe y las buenas acciones en todos los versos del Corán», agregó.

En esta ocasión, Sarmuji pidió una oración citando una oración del Corán: «Rabbij’allii lisâna shidqin fil âkhirîn,» que significa «hazme un buen discurso para los que vienen más tarde».

Según él, la oración es una solicitud de que lo que se hace ahora se convierte en un trabajo que será recordado y se convertirá en un ejemplo para las generaciones futuras.

Sarmuji ejemplifica a Ajengan Kh Aang Zainal Abidin Zain, cuadros de Golkar y académicos, que continúan la lucha de Pangersa Uwa para educar a los estudiantes y guiar a la gente.

«Si hay una familia extendida del Partido Golkar, que Dios quiere, también cree y es una buena acción. Una de sus acciones piadosas aparece de Ajengan Kh Aang Zainal Abidin Zain, quien continuó las obras de Pangersa Uwa en educar a Santri», dijo.

La presencia de Sarmuji en Haul Akbar Azzaniyah también estuvo acompañada por varias figuras del Partido Golkar, incluido el as Hasan Syadzily (gobernador de Lemhannas RI y presidente del Partido Golkar DPD de Java Occidental), Dewi Asmara (Dicepresidente de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de Representantes XIII de la Copcionidad de Golkar), y DaniL. Mutaqqien (miembros de la facción del Parlamento Indonesio Golkar).

La presencia de estas figuras, según Sarmuji, mostró el compromiso de Golkar de estar siempre en la comunidad, especialmente en el impulso espiritual, la hermandad y la unión.

El décimo Akbar Haul finalmente se convirtió no solo en una advertencia, sino también en un evento para fortalecer el Ukhuwah Islamiyah, confirmar el valor de la hermandad y revivir el espíritu de trabajo que se transmitió