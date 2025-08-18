Haugesund New Nordic Films Pitch Award con Storyline Studios

En un movimiento para fortalecer aún más los proyectos de características en el financiamiento temprano que busca cofinanciadores y coproductores, Haugesund’s Festival Internacional de Cine Noruego‘s Nuevas películas nórdicas Market ha lanzado el nuevo premio de producción de la historia por valor de NOK 250,000 ($ 24,500) en equipos de postproducción.

El jurado internacional, compuesto por Casey Baron (Tribeca Film Festival), Marge Liiske (Industry@Talents & Baltic Event, Tallinn) y Josef Kullengaard (Göteborg Film Festival) entregarán el premio al proyecto más prometedor con un atractivo internacional entre 21 proyectos seleccionados para el mercado de la co-production nordic.

El jurado también votará por el premio al mejor lanzamiento de los productores que le dará al ganador la oportunidad de asistir al Programa de Productores de Cine de Cannes Marché Du.

La pizarra de este año toma proyectos de funciones en desarrollo por algunas de las voces más destacadas de los Nordics, incluidas Benjamin Ree («La notable vida de Ibelin»), Tonislav Hristov («The Good Driver»), Ninna Pálmadóttir («Solitude»), Björn Hlynur Haraldsson («Blackport»), Baldvin Z («Life in a Fishbowl») y Måns Månsson («The Real Estate»).

Como parte de un enfoque báltico especial en New Nordic Films, seis destacados cineastas bálticos también burlarán a la audiencia de más de 250 delegados de la industria con sus últimas fotos. Those include Estonia’s Martti Helde (“In the Crosswind”) and Vallo Toomla (“Pretenders”), Latvia’s Airk Karapetian (“Squeal”) and Ilze Burkovska-Jakobsen (“My Favorite War”), Lithuania’s Inesa Kurklietytė (“A Butterfly’s Heart”) and Jorūnė Greičiūtė («Crane de plata»).

Vidar Grande, postproducente en Storyline Studios dijo: «Con instalaciones y equipos en todos los países nórdicos, se siente natural para nosotros apoyar un premio nórdico. El mercado de coproducción nórdica es un emocionante punto de reunión para nuevas historias audaces y con el premio de producción de la historia, queremos dar el acceso ganador a las cámaras, el graduación de color y la experiencia que ha ayudado a aportar muchas películas nórdicas a la vida a la vida». «» «.»

«El premio de producción de la historia solo proporciona recursos valiosos para un proyecto prometedor, también subraya el fuerte compromiso de nuestros socios de la industria para apoyar nuevas historias nórdicas con potencial internacional», agregó Gyda Velvin Myklebust, jefe de nuevas películas nórdicas.

Storyline Studios, una de las alquileres y instalaciones de postproducción más grandes en Escandinavia, ha recogido una serie de elogios como European Film Awards Best Sound Design para «The Innocents» en 2021 y Best VFX para «Acerca de» Sreams «.

Los nuevos premios de la industria de Nordic Films se anunciarán el 21 de agosto, junto con la lista completa de ganadores en el 53rd Festival Internacional de Cine Noruego.

El Premio al Proyecto Best Pitch del año pasado fue para la película familiar finlandesa «Halima» de Naima Mohamud, producida por It’s Is Alive.