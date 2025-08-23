Hatched, Manchester City fue derrotado por Tottenham en Etihad

VIVA – Tottenham Hotspur hizo una gran sorpresa en la segunda semana de la liga inglesa 2025/2026. Ven a la sede Manchester City En el estadio Etihad, los Spurs parecían feroces y robando con éxito una victoria por 2-0, la hora local del domingo por la noche.

Brennan Johnson abrió la ventaja de los Spurs en el minuto 35. El objetivo era tenso porque fue revisado por VAR debido a la supuesta fuera de juego Richarlison, pero el árbitro finalmente se aprobó.

Antes de que el anfitrión se levantara, Joao Palhinha en realidad se sumó a Man City. Utilizando el error fatal de la línea de fondo, Palhinha golpeó la pelota en 45+2 minutos mientras bloqueaba la primera mitad con un puntaje de 2-0.

Este resultado fue un gran golpe para las tropas de Pep Guardiola. La ciudad, que generalmente es feroz en la jaula, en realidad murió de los piojos que enfrentan la estricta apremiante de Tottenham. Erling Haaland y sus amigos no lograron anotar un gol hasta que sonó el largo silbato.

Con esta victoria, los espuelas se dispararon hasta la cima de la clasificación Liga Premier Con una colección de seis puntos de dos partidos. Estaban dos puntos por delante del Chelsea que siguió en segundo lugar.

Por el contrario, Man City debe ser satisfecho varado en el quinto lugar. Su posición puede incluso cayendo nuevamente, dependiendo de los resultados de otros equipos esta semana.

En el próximo partido, Tottenham está programado para enfrentar a Bournemouth, el sábado (30/30/2025). Mientras tanto, el Manchester City tratará de levantarse contra Brighton y Hove Albion el mismo día.

Composición del jugador

Man City (4-2-3-1): Trafficor; Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri; Reijnders, González; Bob, Cherki, Marmoush; Haaland

Tottenham (4-3-3): Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Straw, Bentancur; Kudus, Richarlison, Johnson