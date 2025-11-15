Hasto, secretario general del PDIP, durante su participación en el maratón de Borobudur, habló de disciplina y estrategia

Magelang, VIVA – Secretario General de la PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto Llegó a la ciudad de Magelang, Java Central, el sábado 15 de noviembre por la tarde para asistir al Bank Jateng. Maratón de Borobudur 2025 que se celebrará el domingo 16 de noviembre de 2025.

Este año, este prestigioso evento de carrera recibió oficialmente la Etiqueta Elite de World Athletics, lo que lo equipara a los maratones de clase mundial.

El propio Hasto Kristiyanto participará en la categoría 10K. Hasto expresó su orgullo por este logro y calificó el Maratón de Borobudur como un escenario para el orgullo nacional y el turismo deportivo superior.

«Este es un reconocimiento global por el que debemos estar agradecidos», dijo Hasto en Magelang.

«Vengo no sólo como Secretario General del Partido, sino como un ciudadano que quiere apoyar este evento y promover un estilo de vida saludable».

Según Hasto, su participación en los 10K no estuvo exenta de significado. Destacó la filosofía de ‘Mens sana in corpore sano’ (en un cuerpo sano hay un alma fuerte) como la clave para construir la resiliencia y el poder de lucha de la nación.

«Ningún campeón de maratón nace sin luchar mediante un proceso de entrenamiento disciplinado, consistente y entrenado a través de una competencia estricta», destacó Hasto.

“En un maratón aprendemos estrategia, entrenamos poder de combate o resistencia para superar el punto más difícil, y ponemos a prueba la madurez del espíritu. «Todas estas cosas son muy relevantes y deben ser nuestra provisión para enfrentar los diversos desafíos de la vida».

Hasto espera que el Maratón de Borobudur pueda inspirar al pueblo indonesio a construir una cultura de ejercicio, vida saludable y disciplina en el entrenamiento mental y el espíritu de lucha.

“El deporte enseña justiciacumplimiento de las reglas del juego y una cultura de desempeño mejorando uno mismo», afirmó.

Según él, esto dará lugar en última instancia a una generación de líderes fuertes física y mentalmente.

Hasto también dio la bienvenida a los corredores internacionales y deseó éxito a todos los participantes.

«Disfrutemos de la belleza del Templo de Borobudur. Borobudur se ha convertido en una obra maestra ícono de la civilización de la nación. Este es el espíritu que estamos promoviendo para el mundo. Esperemos que el Maratón de Borobudur de 2025 sea un éxito y sea un marcador del resurgimiento de Indonesia en el mundo de los deportes de carrera», dijo Hasto.