Hasto reveló las instrucciones de Megawati sobre la redacción de la historia de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Secretario General de PDI Perjuangan (Pdip) Hasto Kristiyanto Revelando la dirección del presidente de PDIP Megawati soekarnoputri con respecto al proyecto Historia de reescritura Indonesia.

Leer también: Prabowo se encontrará con Megawati, Puan: quiero historias y comer delicioso



Megawati, dijo, quería reescribir la historia indonesia basada en la verdad y el estudio académico integral.

«Veamos todos la escritura de la historia con la verdad, a través de estudios académicos, viendo de manera integral. Esa es la dirección de la Sra. Megawati Soekarnoputri», dijo Hasto a los periodistas de la Escuela Party Pdip, South Yakarta, citada el lunes 18 de agosto de 2025.

Leer también: Puan niega la reunión de Megawati con Prabowo más tarde para discutir la reorganización



Hasto luego destacó el decreto del Ministro de Cultura Fadli Zon, quien retrasó la liberación del Proyecto de Escritura de Rehistoria Indonesia que inicialmente coincidió con el 80 aniversario de la República de Indonesia.

Él dijo, la decisión no fue otra que la aportación a las críticas de varios círculos.

Leer también: Puan dijo que Prabowo se encontrará con Megawati, ¿cuándo?



Además, Hasto dijo que PDIP tiene un cuerpo histórico nacional. Esperaba que a través de este cuerpo PDIP pudiera continuar contribuyendo a la redacción de la historia indonesia.

«Y el Partido de la Lucha demócrata indonesio ha establecido la Agencia Nacional de Historia del Partido. Por lo tanto, también contribuirán para que esta nación pueda aprender de la historia y luego mirar el futuro con mucho más optimismo después de ver la verdad en esa historia», concluyó Hasto.