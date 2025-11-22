Hasto PDIP enfatiza que las personas lo son todo, no los fondos. Aludió a que Zohran Mamdani se convirtiera en alcalde de Nueva York

Pekanbaru, VIVA – PDI Perjuangan (PDIP) enfatiza su identidad como partido que defiende la política moral para realizar políticas que construyan la civilización. «La señora Mega siempre enfatiza en fortalecer las bases, encender el espíritu de lucha y no entrar en su zona de confort», enfatizó.

Lea también: El PDIP recupera el concepto de ‘nación oceánica’ de Soekarno y convierte al mar en la portada del desarrollo



Ese es el secretario general Hasto Kristiyanto durante una sesión informativa en la Conferencia Regional (Konferda) y la Conferencia Filial (Konfercab) simultáneamente en Pekanbaru el sábado 22 de noviembre. En ese momento también expresó su postura de corregir las prácticas del «Complejo Político Industrial».

Hasto, quien inauguró el evento en presencia del presidente del DPD, Zukri, administradores del DPP como Deddy Yevri Sitorus y Darmadi Durianto, así como el presidente del LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, transmitió un mensaje firme de la presidenta general Megawati Soekarnoputri.

Lea también: Zohran Mamdani listo para enfrentarse a Trump en la Casa Blanca: no estoy preocupado



«El Presidente General siempre nos recuerda que el PDI Perjuangan es un partido que va hacia abajo, no un partido de la élite del poder», dijo Hasto.



PDIP celebró una conferencia regional y una conferencia regional en Riau

Lea también: Trump y Zohran Mamdani están listos para reunirse en la Casa Blanca, ¿una señal del fin de la disputa?



Hasto criticó duramente la política monetaria que, según dijo, a menudo dejaba a los líderes como rehenes.

«La naturaleza del Complejo Político Industrial provoca que haya tantos candidatos regionales que, cuando son elegidos, son rehenes de los inversores políticos. Como resultado, cuando son elegidos, hay una tendencia a abusar del poder a través de la corrupción para devolver capital y préstamos», explicó.

Como verdadera inspiración de que el capital no lo es todo, Hasto explora la victoria Zohran Mamdaniun inmigrante musulmán que fue elegido alcalde con éxito Nueva YorkEstados Unidos de América.

«Es un inmigrante, es musulmán, es una minoría en Nueva York. Pero fue elegido porque tiene principios en política y se atreve a ir contra la corriente como el verdadero carácter de los jóvenes», dijo Hasto, conectando la historia de Mamdani con el espíritu básico del PDI Perjuangan.

Hasto detalló la comparación desigual de los fondos de campaña. Mamdani sólo se embolsó alrededor de 40 mil millones de pequeños donantes, muy lejos de los 350 mil millones de sus oponentes políticos. Sin embargo, Mamdani ganó ofreciendo tres valores básicos: justicia social, antioligarquía y organización del pueblo.

«La campaña de Mamdani es muy clara: ‘No necesitamos multimillonarios en nuestra democracia’. Esto es relevante para Indonesia en un momento en el que la política monetaria y la oligarquía se están fortaleciendo», exclamó Hasto.

Basándose en la inspiración de Mamdani y el mensaje de Megawati, Hasto anunció la nueva estrategia del PDIP: «El verdadero poder de la política no son los fondos, sino el movimiento unido al poder del pueblo».