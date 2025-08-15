Hasto fue nombrado nuevamente el Secretario General, Puan esperaba que PDIP fuera más sólido

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Señora. dijo que fue elegido Hasto Kristiyanto convertirse Secretario General de PDIP de nuevo es una prerrogativa Megawati soekarnoputri como el presidente general.

Esperaba, con esa decisión, el Partido Bull -Bull de White fue más sólido al enfrentar desafíos en el futuro.

«Lo que esperamos es que la fiesta en el futuro PDI Perjuangan ciertamente sea mejor ser más sólido. Entonces puede corregir los errores de que ayer podría ser algo que le hicimos a la gente», dijo Puan a los periodistas en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Jakarta, viernes de 1525 de agosto.

Además, también espera que con la existencia de Hasto como Secretario General nuevamente, pueda evaluar a la parte interna en la que la gente puede confiar más tarde.

Es solo que Puan era reacio a mencionar la consideración de su partido para mantener a Hasto como Secretario General.

«Entonces sí, cuando se trata, hay una inauguración, por lo que se ha convertido en una consideración después del Congreso en Bali. Confidencial», dijo.

Hasta ahora, el orador del parlamento indonesio reveló que no había tarea especial de Megawati contra Hasto después de recibir amnistía del presidente Prabowo Subianto

«Todavía no, esta es la primera vez que la reunión no ha sido especial o cómo», explicó Puan.

Anteriormente informó, el presidente del Partido de Lucha demócrata de Indonesia (PDIP), Megawati Soekarnoputri estableció el puesto de Secretario General de PDIP para el período 2025-2030. Hasto Kristiyanto fue designado nuevamente para ocupar el puesto.

«Sí, es cierto», dijo el presidente del PDIP DPP, Andreas Hugo cuando los periodistas confirmaron el jueves 14 de agosto de 2025.

El puesto de Secretario General de PDIP fue ocupada anteriormente por Megawati Soekarnoputri basada en la decisión del Congreso PDIP en Bali hace algún tiempo.

Se sabe que Hasto acaba de recibir una amnistía del presidente indonesio Prabowo Subianto un día antes de la determinación de la nueva estructura de gestión PDIP.