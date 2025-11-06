Hasta tu último punto, una película sobre la historia real de Albi y Shella que está dispuesta a hacer llorar al público

Jacarta – Película Hasta tu punto final El trabajo de LYTO Pictures está listo para conmover los corazones del público indonesio. Adaptada de la historia real viral de la pareja Albi y Shella, esta película presenta una historia sobre el amor que dura hasta su último aliento: no solo romance, sino un viaje profundo sobre el significado de la lealtad y el coraje ante la pérdida.

En una conferencia de prensa en XXI Plaza Senayan, Yakarta, recientemente, la productora Marcella Daryanani enfatizó que esta película lleva un mensaje más amplio que un simple drama de amor. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Para nosotros, Hasta tu último punto no es sólo una película romántica. Es una celebración de la vida, sobre cómo el amor puede ser la fuerza para seguir adelante, incluso ante la pérdida», dijo Marcella.

Dirigida por Dinna Jasanti y escrita por Evelyn Afnilia, esta película está protagonizada por Mawar de Jongh como Shella y Arbani Yasiz como Albi. Ambos admitieron que el papel no era sólo una tarea actoral, sino un intenso viaje interior.

Mawar, que interpreta a Shella, una luchadora contra el cáncer, admitió que estaba muy absorta en el proceso de conocer al personaje.

«Shella no es sólo un personaje, sino alguien que realmente existió y le dio mucho significado. Sólo quiero que cada emoción que siente llegue al corazón de la audiencia, y al ver sus lágrimas, siento como si mi carga se hubiera quitado», dijo.

Por el bien de la totalidad, Mawar incluso tuvo que perder peso y aparecer con la cabeza calva para representar la lucha de Shella contra el cáncer de ovario.

Mientras tanto, Arbani Yasiz tuvo una profunda experiencia jugando contra Albi.

«Este es un papel muy personal y creo que mucha gente se verá a sí misma a través de esta historia», dijo.

LYTO Pictures asegura que esta película no cae en un excesivo melodrama. Los productores Marcella Daryanani y Andi Suryanto y el equipo creativo eligieron un enfoque que respeta la historia original de Albi y Shella, enfatizando los mensajes de sinceridad, apoyo familiar y el poder del amor.

Varios actores secundarios como Unique Priscilla, Kiki Narendra, Yasamin Jasem, Shakeel Fauzi, Tika Panggabean y Siti Fauziah también fortalecen la dinámica emocional de la película, especialmente al representar el papel de las personas más cercanas que son su apoyo en tiempos difíciles.