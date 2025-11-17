Hasta septiembre de 2025, la contribución total de Pertamina al Tesoro del Estado alcanzará los 262 billones de euros

Jacarta – director presidente Pertamina, Simón Aloysius Mantiri informó que la contribución total de su partido al tesoro estatal fue buena desde impuestoSe registró que los dividendos y no fiscales alcanzaron los 262 billones de IDR hasta septiembre de 2025.

«Eso convierte a Pertamina en el principal agente de desarrollo, a través de ingresos tributarios, no tributarios y por dividendos. más grande entre todas las empresas estatales de Indonesia», dijo Simon en una reunión de audiencia (RDP) con la Comisión XII de la RPD de RI, el lunes 17 de noviembre de 2025.

El partido está haciendo esto con un espíritu y una visión armoniosos, con el fin de fomentar esfuerzos sostenibles para hacer avanzar el sector nacional de petróleo y gas, fortalecer la seguridad energética, aumentar el valor agregado industrial y abrir nuevas oportunidades de crecimiento para la economía indonesia en el futuro.

«Tomando prestado el mandato del presidente Prabowo Subianto, Pertamina es el pilar y la demanda del pueblo indonesio. Por supuesto, este es un gran mandato que llevamos a cabo y lo cumpliremos lo mejor posible», dijo.

Anteriormente, Director Presidente Adjunto de Pertamina, oki Muraza también dijo que Pertamina había pagado dividendos de 23 billones de IDR hasta septiembre de 2025, de un dividendo total de 42,21 billones de IDR para el año fiscal 2024.

Se aseguró, depósito Su dividendo se ha convertido en el mayor depósito realizado al organismo de gestión de inversiones.

«Pertamina proporcionó el mayor dividendo a Danantara, con un dividendo total de 42,1 billones de IDR para el desempeño del año fiscal 2024. A septiembre de 2025, se han pagado 23 billones de IDR del dividendo total de Pertamina», dijo.

De su desempeño en 2024, Oki agregó que Pertamina es también la empresa estatal que aporta los mayores impuestos al país, con un valor total de 159,2 billones de rupias. Así, hasta septiembre de 2025, se registró que la contribución total de Pertamina al tesoro estatal había alcanzado los 262 billones de rupias.

«Pertamina es una de las mayores empresas estatales que contribuyen con impuestos en Indonesia. Los ingresos estatales totales se mantienen en más de 300 billones de IDR al año, y la mayor parte proviene de los impuestos», dijo.