Hasta que juro, Shin Tae-yong descargó los hechos del despido del equipo nacional indonesio

VIVA – Seis meses después de ser despedido de la silla de entrenador Equipo nacional Indonesia, Shin Tae-yong admitió que todavía no sabía la razón exacta detrás de la impactante decisión Pssi En enero de 2025.

El entrenador surcoreano se ha convertido en una figura importante en el desarrollo de Garuda durante los últimos cinco años. En su mano, Equipo nacional indonesio Producir una generación de jugadores sólidos, incluidos Rizky Ridho y sus amigos, que pueden competir en el nivel Asia.

Sin embargo, el viaje tuvo que terminar repentinamente en enero de 2025. El despido se llevó a cabo cuando Shin todavía lideraba al equipo en la tercera ronda de los clasificatorios de la zona asiática 2026, independientemente de los resultados logrados en la Copa AFF 2024.

«No hay (información por qué ser despedido). No debes preguntarme. Ya sabes por ti mismo», dijo Shin Tae-Yong en una conversación con Jeong Seok Seo, un ex traductor en el equipo nacional indonesio, a través de Siniar en el canal de YouTube de Jakpot.

Después del despido, surgieron varias especulaciones. Uno de ellos asoció la decisión de PSSI con el fracaso de Garuda de avanzar desde la fase de grupo AFF 2024 Cup, donde Shin bajó a muchos jugadores jóvenes una experiencia mínima.

Según Shin, la medida fue precisamente los resultados de un acuerdo con el presidente de PSSI Erick thohir. Incluso han establecido objetivos específicos para el torneo y acordaron no cargar al equipo con el objetivo campeón.

El entrenador de 53 años también enfatizó que nunca había habido un problema interno en su escuadrón. Aunque las limitaciones de idiomas a menudo están en el centro de atención, asegura que la comunicación con los jugadores funcione sin problemas gracias a la ayuda del traductor.

«No hay nada en absoluto, sí, como sabes. Me invitaron a reunirme a las 09.30. Continuar recibiendo una carta de cancelación del contrato de entrenador. Creo, ¿qué es esto?», Dijo Shin.

La cuestión de la grieta de jugadores y entrenadores sobresale después de que Indonesia perdió en la sede de China y Bahrein en los clasificatorios de la Copa Mundial. Pero Shin negó fuertemente las noticias mientras juraba que nunca había habido un conflicto.

«Sobre eso, si hay un problema, acepto que fue desestimado. Pero, hasta segundos fui despedido, no hubo ningún problema. En serio, lo juro. Lo juro, a pesar de que me amenazaron con ser asesinado», dijo.

«Cuando fui a Bahrein no hubo ningún problema. Cuando en China también. No había ningún problema en absoluto. Pero, estaba confundido por qué podía haber rumores. También me sentí extraño. El jugador naturalizado nunca se quejó de los asuntos de comunicación porque nuestra comunicación era suave», agregó.