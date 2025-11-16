Hasta el punto de rogarle a su exmujer que recoja a sus hijos

Jacarta – Detrás de los muchos problemas de los cobradores de deudas que vienen a la casa Sarwendahautoridad legal Rubén OnsuMinola Sebayar, reveló otro hecho que consideró mucho más grave. Según él, en realidad Rubén se enfrenta a un problema familiar más grave: la dificultad para ver a sus dos hijas desde hace dos meses.

Minola dijo que la polémica sobre las entregas de automóviles que se ha vuelto viral recientemente parece cubrir el núcleo del problema. Para él, las polémicas financieras no son comparables al problema de un padre al que se le impide reunirse con sus hijos. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«¿Cuál es la situación más grave? ¿Un cobrador de deudas que no llega a tiempo o una madre que prohíbe a su hijo encontrarse con su padre?» dijo en la zona de Pulo Mas, al este de Yakarta, el sábado 15 de noviembre de 2025.

Luego describió una serie de momentos que, según se dijo, fueron muy desgarradores para Rubén. Uno de ellos ocurrió cuando Rubén asistió al evento de ballet de su hija. Habiendo traído flores y estando en el lugar, a Rubén todavía no se le permitió reunirse con ellos.

«Hasta que hubo un evento de ballet, sí, Rubén estaba allí, trayendo flores, pero luego su hijo nunca salió por esa puerta, lo rechazaron por otra puerta», dijo Minola.

La cosa no quedó ahí, Minola también reveló otras razones que supuestamente impidieron que Rubén recibiera información sobre las actividades del ballet. Mencionó a Giorgio Antonio, de quien se decía que era cercano a Sarwendah.

«Al parecer, investigando por qué Rubén debería ser sospechoso de no haber sido informado, estos son sus amigos. Aparentemente en ese momento quería estar con alguien», dijo Minola mientras mostraba una captura de pantalla de un video que muestra a Giorgio asistiendo al evento de ballet de la hija de Rubén y Sarwendah.

Añadió que Rubén sospechaba que la presencia del hombre era el motivo por el que no le permitieron asistir ni conocer a su hija.

«Esta fue la conclusión de Rubén en ese momento: ‘Oh, tal vez valga la pena sospechar’. Pero, ¿cómo se atreve una madre a impedir que su hijo conozca a su padre?», continuó.

Otro problema destacado fue la rutina de Rubén de llevar a sus hijos al colegio, lo cual ya no está permitido.

«Hasta el punto de rogarle a un padre a su exmujer que recogiera a su hijo en casa y lo llevara al colegio», explicó Minola.