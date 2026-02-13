Hasta 80 por ciento de descuento en juegos favoritos

Jacarta – Microsoft presenta nuevamente el momento de compras digitales que los jugadores estaban esperando: xbox año nuevo lunar Venta 2026. Este evento ofrece descuento grande de cientos a miles juego en la Tienda Xbox, incluidos títulos AAA populares y los mejores juegos independientes.





Daihatsu Rocky obtiene decenas de millones en descuentos en IIMS 2026



Esta promoción estará vigente hasta el 25 de febrero de 2026, lo que brindará a los usuarios de Xbox y PC más de dos semanas para buscar juegos. precio torcido.





¡El nuevo tráiler de Resident Evil Requiem muestra el regreso de Raccoon City y Leon S. Kennedy!



Para los jugadores que quieran ampliar su colección de juegos sin agotar su billetera, este evento es la oportunidad adecuada. Los descuentos ofrecidos pueden alcanzar hasta el 80 por ciento, lo que hace que muchos juegos importantes que suelen ser caros sean mucho más asequibles.

¿Cuáles son los descuentos en las rebajas del Año Nuevo Lunar de Xbox 2026?





Precios más recientes de entradas de fin de semana para IIMS 2026: ¡consulte aquí!



Esta promoción cubre varios géneros de juegos, desde acción, aventuras, juegos de rol, terror hasta juegos de carreras y estrategia.

Microsoft muestra descuentos en juegos de las plataformas Xbox Series X|S, Xbox One, así como en juegos de PC disponibles a través de la Tienda Xbox.

Éstos son algunos de los títulos destacados que obtienen grandes recortes:

Juegos AAA con los descuentos más atractivos

Cyberpunk 2077 Ultimate Edition: 50 % de descuento

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – disco 80%

Edición del director de Death Stranding – diskon 50%

Alan Wake 2 Edición Deluxe: 70% de descuento

Silent Hill 2: 50 % de descuento

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – discon 20%

Hogwarts Legacy Digital Deluxe Edition: hasta un 85 % de descuento

Batman: Colección Arkham – diskon 85%

Estos descuentos hacen que los juegos normalmente de alto precio sean mucho más baratos, especialmente para los jugadores que anteriormente postergaban la compra debido al precio completo. (vice.com)

Otros juegos populares y clásicos que vale la pena buscar

Además de los juegos AAA, este evento también ofrece descuentos en juegos clásicos y favoritos de la comunidad, como:

Trilogía Crash Bandicoot N. Sane Almas oscuras 3 engranajes 5 Se necesitan dos Metal Gear Solid: Snake Eater (Edición Digital Deluxe) RoboCop: Ciudad Pícara

Esto hace que el evento de venta del Año Nuevo Lunar sea adecuado para jugadores que desean completar su colección de juegos antiguos o que buscan juegos que se han perdido. (vice.com)

Cómo acceder a descuentos y condiciones

Para participar en esta promoción, los usuarios pueden abrir directamente la Tienda Xbox a través de varias plataformas: