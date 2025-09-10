Hasnuryadi Sulaiman niega el cuadro de Paw Golkar aprobado Tanah Laut DPRD

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta DPD Golkar Provincia de Kalimantan del sur seleccionada, No nuryadi sulaiman negó haber acordado el archivo de cambio entre tiempo (PATA) Dos cuadros de Golkar en el DPRD Regency de Tanah Laut, South Kalimantan.

De hecho, Hasnuryadi se aseguró de que su firma hubiera sido falsificada en el archivo con el número B-003/DPD/Golkar/IX/2025 con respecto al cambio de dos cuadros de Golkar en el DPRD de Tanah Laut en nombre de H agus Prasetya Budiono y HJ Musdalifah.

«Nunca me sentí de acuerdo y firmé el archivo de la pata. Por lo tanto, es cierto que mi firma ha sido falsificada», dijo Hasnuryadi a través de su declaración el martes 9 de septiembre de 2025.

Además, Hasnur, quien es el vicegobernador del sur de Kalimantan, admitió que nunca había recibido el archivo físicamente y que no hubo confirmación también.

«En cambio, descubrí que los archivos de la pata circulaban y estaba mi firma», dijo.

Por lo tanto, Hasnur hará un seguimiento y preguntará a todos los cuadros del partido Golkar, especialmente en el mar del mar para contener y no violar las reglas.

«Esto ha violado las regulaciones organizacionales, no continuaré con respecto a la emisión de la carta de recomendación. Le pido que no tome decisiones demasiado rápido y mucho menos violar los mecanismos y reglas de la organización», dijo.

Para tener en cuenta, una copia del archivo de recomendación de PAW para dos cuadros de Golkar en el DPRD Regency de Tanah Laut fue entonces viral debido a las irregularidades.

Además de falsificar la firma de Hasnuryadi Sulaiman como presidente del Partido Provincial Golkar del Sur de Kalimantan DPD, otra irregularidad, a saber, Musdalifah, uno de los cuadros de Golkar del DPRD de Tanah Laut, negó que había renunciado al proceso de la PAW.