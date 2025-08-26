Hashim Djojohadikusumo admite incómodos servicios de recibir de Prabowo

Yakarta, Viva – Enviado especial del presidente en el clima y la energía Hashim Djohadikusumo afirmó ser incómodo después de ser marcado Honor Principal estrella de Mahaputra del presidente Prabowo Subanto.

Dijo que el sentimiento de incómodo ocurrió porque Prabowo era su hermano biológico.



Prabowo dio honores a 141 cifras y funcionarios Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Francamente, siento esa vez que me dijeron que me sentí incómodo porque el presidente era su propio hermano, pero esta era la tercera vez», dijo Hashim a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, citado el martes 26 de agosto de 2025.

Por otro lado, afirmó estar agradecido por la adjudicación. Admitió que este premio fue la cuarta vez que recibió.

«Obtuve un premio del Sr. Sby a través del Sr. Vicepresidente Sr. Boediono, luego también lo obtuve desde el momento del Sr. Jokowi, dos premios del Ministro del Medio Ambiente. Así que esta es la cuarta vez que recibí un premio. Finalmente lo recibí también», dijo.

Se sabe que el presidente indonesio Prabowo Subianto otorgó los signos de servicios y honor a 141 cifras, funcionarios y ex funcionarios estatales al músico de Gombloh.

La donación de servicios y honor se llevó a cabo en el Palacio Merdeka el lunes 25 de agosto de 2025. La actividad también fue una serie de 80 aniversario de la independencia indonesia.

La señal de honor es el premio de la nación que el presidente ha otorgado a una persona, unión, institución gubernamental u organización sobre Darmabakti y lealtad extraordinaria a la nación y la nación.



Prabowo brinda un servicio honorario al presidente del MPR indonesio, Ahmad Muzani Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

La determinación del honor se determina a través del número de decreto presidencial (Keppres) 73,74,75,76,77,78/tk/th 2025 sobre las señales de otorgamiento de honor.

Los destinatarios del honor son de ministros, funcionarios de la alta institución estatal, funcionarios del liderazgo del gobierno y los no ministros, funcionarios de TNI y POLRI, ciudadanos indonesios con antecedentes profesionales, a figuras culturales.