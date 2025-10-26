Hasan Nasbi pide a Purbaya que deje de criticar a otros funcionarios, el aeropuerto fue abandonado durante la era Jokowi

VIVA – Varios artículos en el canal VIVA News con temas interesantes estuvieron entre los más populares durante todo el domingo 26 de octubre de 2025. Uno de ellos relacionado con la declaración del exjefe del PCO, Hasan Nasbi quien preguntó al Ministro de Finanzas Antiguo dejar de criticar a otros funcionarios.

Lea también: Kadin apoya al Ministro de Finanzas para reprimir la importación ilegal de ropa usada, Saleh Husin: El gas continúa Mas Purbaya



Hasan cree que este tipo de patrón de comunicación tiene el potencial de debilitar la solidez del gobierno.

Otro artículo muy popular destaca la serie de magníficos aeropuertos que se inauguraron durante el liderazgo del séptimo presidente Joko Widodo (Jokowi) tranquilo y abandonado.

Lea también: La radio gubernamental de Malasia se disculpa al pronunciar el nombre del actual presidente indonesio, Jokowi, en la cumbre de la ASEAN



Para más detalles, aquí hay una lista de los artículos más populares del canal VIVA News que son de interés para los lectores, resumidos en Rund Up:

1. Hasan Nasbi pide a Purbaya que deje de criticar a otros funcionarios: si quieres estar en una habitación cerrada

Lea también: Momento viral Purbaya Salfok compara su teléfono celular con el de sus subordinados: la pantalla es grande





Hasan Nasbi, exjefe de la Oficina de Comunicaciones Presidenciales (OCP)

El exjefe de la Agencia de Comunicaciones del Gobierno (Bakom), Hasan Nasbi, destacó el estilo de comunicación del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, que consideró insultar con demasiada frecuencia a otros funcionarios. Según él, este tipo de patrón de comunicación tiene el potencial de debilitar la solidez del gobierno.

Continuar leyendo

2. 5 aeropuertos que fueron inaugurados en la era Jokowi ahora están desiertos y abandonados, ¡algunos solo han existido durante 1 año!

El desarrollo de la infraestructura aérea en Indonesia continúa acelerándose rápidamente durante la era del séptimo presidente Joko Widodo (Jokowi). Se construyeron varios aeropuertos nuevos con modernas instalaciones y magníficos diseños, desde Java hasta rincones remotos del archipiélago. Sin embargo, a pesar de su esplendor, bastantes aeropuertos son realmente tranquilos y tienen una actividad de vuelo mínima.

Continuar leyendo

3. Momento viral Purbaya Salfok compara su teléfono móvil con el de sus subordinados: la pantalla es grande



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa

Otro momento inesperado vino del ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa. Esta vez el momento ocurrió durante una conferencia de prensa sobre los avances en la mejora del sistema Coretax. Coretax es un sistema integrado de administración tributaria que puede brindar servicios tributarios a los contribuyentes.

Continuar leyendo

4. El día antes del incidente de la caída, Timoteo Resulta que Anugerah pudo compartir su tesis con su madre.



Estudiante de Unud, Timothy Anugerah Saputra

Sharon, la madre del fallecido Timothy Anugerah, reveló que había invitado a su hijo a comer juntos el día antes del incidente que cayó desde el cuarto piso del edificio FISIP en la Universidad Udayana. Mientras comían, los dos discutieron la tesis en la que Timothy estaba trabajando actualmente. En ese momento, Sharon dijo que su hijo admitió que estaba atrapado trabajando en su tesis.

Continuar leyendo